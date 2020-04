Stand: 05.04.2020 14:33 Uhr

Edgar Bernhardt: Früher Osnabrück, jetzt Bangladesch

Fußball-Profi Edgar Bernhardt spielte für den VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig II, bevor er begann, durch die Welt zu tingeln. Aktuell verdient der 34-Jährige sein Geld in Bangladesch.

Auf einer Steintreppe irgendwo in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, jongliert Edgar Bernhardt mit einem Ball. Obwohl das Thermometer weit über 30 Grad anzeigt, genießt der 34-Jährige die sportliche Aktivität sichtlich. Sie ist eine willkommene Abwechslung für den früheren Spieler des VfL Osnabrück und von Eintracht Braunschweig II. Denn der Alltag des Fußball-Profis besteht seit Wochen ansonsten überwiegend aus Nichtstun. Obwohl Bangladesch von der Corona-Pandemie noch weitgehend verschont geblieben ist und erst 88 Menschen positiv auf die Atemwegserkrankung getestet worden sind (Stand Sonntag, Quelle: Johns Hopkins University), ruht auch in dem südasiatischen Land das öffentliche Leben nahezu. Die Regierung versucht mit einer Ausgangssperre, die offiziell eine "zehntägige Urlaubszeit" ist, die schnelle Verbreitung des Virus zu verhindern.

Corona-Pause "sinnvoll und alternativlos"

Die heimische Premier League, in der Bernhardt mit Abahani Limited Dhaka um Punkte kämpft, ist von dieser Maßnahme ebenfalls betroffen. Sie pausiert auf unbestimmte Zeit, sodass der frühere VfL-Kicker (von 2004 bis 2006 und 2008 bis 2009) seinen Beruf derzeit nicht ausüben darf. So frustrierend das für den Offensivmann persönlich ist, so viel Verständnis bringt er auch für die Entscheidung auf. "Wenn sich das Virus hier wirklich breitmacht, dann würden sich innerhalb von ein paar Tagen Millionen von Menschen infizieren. Deshalb finde ich die Pause äußerst sinnvoll und alternativlos", erklärte der ehemalige Osnabrücker der "Bild".

Stationen in acht Ländern

Der 34-Jährige ist einer von fünf Legionären bei Abahani Limited. Neben dem aus Nowopawlowka (Kirgisistan) stammenden Angreifer, der früh mit seinen Eltern nach Deutschland kam, stehen beim Hauptstadtclub noch jeweils ein Profi aus Ägypten, Brasilien, Haiti und Nigeria in Lohn und Brot. Nicht das Abenteuer hat sie alle nach Bangladesch geführt, sondern der schnöde Mammon. Er verdiene "so viel wie ein ordentlich bezahlter Zweitliga-Profi in Deutschland", verriet Bernhardt, der in der Serie 2008/2009 für Osnabrück eine Partie im Bundesliga-Unterhaus bestritt.

Nach seinem zweiten Engagement an der Bremer Brücke hielt es der Nationalspieler von Kirgisistan nirgendwo lange aus. Es folgten weitere Stationen in Deutschland, den Niederlanden, Finnland, Polen, Thailand, Oman und Malaysia, bevor er 2019 nach dem Asien-Cup die Offerte von Abahani Limited erhielt.

Schlechte Bedingungen, "ziemlich" gute Mitspieler

Bernhardt nahm das Angebot an, obwohl er kurz zuvor noch überlegt hatte, seine Karriere zu beenden und nach Deutschland zurückzukehren. Die Bedingungen, die er in Dhaka vorfand, überraschten dann sogar ihn, den weitgereisten Fußball-Weltenbummler. "Ich werde mich garantiert nie wieder über einen Platz in der deutschen Kreisliga lustig machen", sagte der Ex-Braunschweiger (von 2006 bis 2007) der "Bild": "Ich muss hier auf alles selber achten. Physio, Arzt, Ernährung. Damit habe ich gelernt umzugehen. Die Randerscheinungen muss man ausblenden können." Das Niveau seiner Mitspieler sei allerdings "ziemlich gut", erklärte der 34-Jährige. Wann er wieder gemeinsam mit ihnen um Punkte kämpfen darf, ist derzeit völlig ungewiss. Und für Bernhardt aktuell auch irrelevant. "Bleib zu Hause. Egal, was du tust. Kontrolliere es!", forderte er seine Instagram-Follower mit Blick auf die Corona-Pandemie auf.

