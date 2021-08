Dritter Sieg: VfL Wolfsburg schlägt auch RB Leipzig Stand: 29.08.2021 19:28 Uhr Drittes Spiel, dritter Sieg - der VfL Wolfsburg trumpft in der Fußball-Bundesliga groß auf. Dank des 1:0 (0:0) gegen RB Leipzig am Sonntagabend bleiben die Niedersachsen Tabellenführer.

von Christian Görtzen

Als der Schlusspfiff in der Wolfsburger Arena ertönte, war der Jubel groß. Die "Wölfe" gehen als Spitzenreiter in die Länderspiel-Pause. Mit neun Punkten ist der Mannschaft von Trainer Mark van Bommel ein Traumstart gelungen - drei Siege zum Auftakt sind für den VfL in der Bundesliga eine Premiere. Erheblichen Anteil daran hat Jérôme Roussillon, der im Duell der Champions-League-Teilnehmer mit seinem Treffer kurz nach der Pause zum Matchwinner der Niedersachsen avancierte.

Baku scheitert an Leipzigs Keeper Gulacsi

Van Bommel vertraute erneut jenen elf Spielern, die auch schon am vergangenen Wochenende im Spiel bei Hertha BSC (2:1) begonnen hatten. Neuzugang Luca Waldschmidt verfolgte nach einer im Training erlittenen Kopfverletzung die Partie von der Tribüne aus.

Nach 14 Minuten sah er die erste gute Offensivaktion seiner neuen Teamkollegen. Im Anschluss an eine Ecke visierte Ridle Baku von der Strafraumecke mit dem linken Fuß den hinteren Torwinkel an. RB-Keeper Peter Gulacsi wehrte den Schuss aber ab. Diese Aktion war für lange Zeit der einzige Höhepunkt der Partie. Es war eine triste Angelegenheit - bis zur 37. Minute. Dann waren die Gäste plötzlich da.

Zunächst schoss Christopher Nkunku aus aussichtsreicher Position VfL-Keeper Koen Casteels den Ball in die Arme (37.), zwei Minuten später besaßen die Sachsen eine Doppelchance. André Silva köpfte Casteels die Kugel an den Kopf, und Mohamed Simakan jagte sie direkt danach im Fallen über die Latte. Mit dem 0:0 ging es in die Pause.

Roussillon schießt Wolfsburg in Führung

Aus dieser kamen die "Wölfe" mit ordentlich Schwung - und das wurde schon bald belohnt. Als Gulacsi eine flache Hereingabe nur unzureichend nach vorne abwehren konnte, war Roussillon zur Stelle. Der Franzose schoss den Ball überlegt zum 1:0 ein (52.). In der virtuellen Tabelle war der VfL zurück auf Platz eins. Und diese Spitzenposition hätte Wout Weghorst kurz darauf untermauern können, doch dem Niederländer versagten die Nerven. Nach einem Alleinlauf Richtung RB-Tor drosch er den Ball deutlich drüber (58.).

VfL-Profi Schlager verletzt raus

Schlimmer als diese vergebene Chance war das, was sich wenig später ereignete. In einem Zweikampf mit Emil Forsberg verletzte sich Wolfsburgs defensiver Mittelfeldspieler Xaver Schlager offenbar schwerer am Knie. Der Österreicher musste ausgewechselt werden und humpelte - von zwei Betreuern gestützt - in die Kabine. Für Schlager kam Josuha Guilavogui in die Partie.

Glück hatten die "Wölfe" dagegen in der 78. Minute, als Gäste-Profi Willi Orban nach einem Querschläger von Renato Steffen den Ball aus kurzer Distanz über das Tor schoss. In der Schlussphase drängten die Gäste weiter auf den Ausgleich, doch Wolfsburg stand in der Defensive sicher und brachte den Dreier souverän über die Zeit.

3.Spieltag, 29.08.2021 17:30 Uhr VfL Wolfsburg 1 RB Leipzig 0 Tore: 1 :0 Roussillon (52.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager (70. Guilavogui), Arnold - Baku, M. Philipp (78. L. Nmecha), Steffen (88. Marmoush) - Weghorst

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan (86. Brobbey), Gvardiol - Adams (86. Kampl), Haidara (59. Laimer) - Szoboszlai (68. Y. Poulsen), Forsberg, Nkunku - A. Silva (86. Mukiele)

Zuschauer: 12058



