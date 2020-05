Stand: 11.05.2020 17:16 Uhr

Dritte Liga soll ab 26. Mai neu starten

Zwei Wochen nach der Bundesliga und der Zweiten Liga soll auch in der Dritten Liga der Ball wieder rollen. Ungeachtet der Neu-Infektionen und der daraus resultierenden 14-tägigen Quarantäne beim Zweitligisten Dynamo Dresden hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Neustart für den 26. Mai festgelegt. Der neue Rahmenterminplan sieht vor, die verbleibenden elf Spieltage mit fünf englischen Wochen zu absolvieren, sodass die Drittliga-Saison am 30. Juni endet.

BTSV-Teamtraining frühestens am Wochenende

Die Zeit bis zum Wiederanpfiff dürfte jedoch alles andere als ruhig verlaufen.

Schon der Termin stößt nicht überall auf ein positives Echo. "Wir hatten bei den Videokonferenzen innerhalb der Liga vereinbart, dass alle Mannschaften mindestens 14 Tage Zeit zum Trainieren bekommen sollen", sagte Eintracht Braunschweigs Sportchef Peter Vollmann. Die Niedersachsen können jedoch frühestens am Wochenende nach Abschluss der zweiten Corona-Testreihe - bei negativen Befunden - mit dem Mannschaftstraining beginnen.

Ein späterer Starttermin hätte allerdings eine Saisonverlängerung in den Juli hinein bedeutet. Das wiederum ist rechtlich problematisch, weil zahlreiche Profiverträge zum 30. Juni auslaufen. In Braunschweig betrifft das 17 Arbeitspapiere - auch das von Trainer Marco Antwerpen. Bei Hansa Rostock enden 14 Verträge, beim SV Meppen neun.

"Hygienekonzept gut, aber..."

Das Hygienekonzept des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bezeichnete Vollmann als "gut" - auch wenn es ein wackeliges Konstrukt sei, wie der Fall Dresden zeige: "Die Mannschaft wird komplett zurückgeworfen - das ist ein Wettbewerbsnachteil, den man gar nicht mehr ausgleichen kann. Und dann steigt ja auch die Verletzungsgefahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Dritten Liga keine positiven Tests gibt."

Hansas Marien: "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg"

Auch Hansas Clubchef Robert Marien hatte im Gespräch mit NDR 1 Radio MV die geplante Saisonfortsetzung begrüßt: "Geisterspiele sind die beste der schlechtesten Optionen." Kritik am Hygienekonzept kann Marien auch nicht nachvollziehen: Natürlich verfüge nicht jeder Club wie Hansa über "drei Honorarärzte" und "genügend Platz", aber man könnte "VIP-Räume herrichten und kostengünstig Container aufstellen". Zudem übernehme die DFL mit dem Solidarfonds die Finanzierung der erforderlichen Coronatests. "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg", sagt Marien.

Liga zerstritten und mit Wettbewerbsnachteilen

Wie unterschiedlich die Bedingungen und Befindlichkeiten in der Liga dennoch sind, zeigte nicht nur das knappe Votum für die Fortsetzung mit Geisterspielen. Auch die unterschiedlichen politischen Entscheidungen in den jeweiligen Bundesländern sorgen für Unmut und Wettbewerbsnachteile.

So trainieren 13 Clubs bereits zum Teil schon seit Wochen in Kleingruppen, sieben sind hingegen derzeit durch behördliche Auflagen die Hände gebunden. Der Hallesche FC darf beispielsweise bis 27. Mai in seinem Stadion keine "Wettkämpfe" stattfinden lassen. Für solche Fälle will der DFB neutrale Spielorte vorschlagen, was HFC-Präsident Jens Rauschenbach auf die Palme bringt: "Dem DFB ist es egal, ob wir auf dem Mond oder in Weißrussland spielen."Waldhof Mannheim sieht zudem in der Idee der neutralen Spielorte eine "neue Sachlage" mit möglicherweise Mehrkosten für die Vereine und hat eine neue Abstimmung der Clubs beantragt.

Über diese Frage und möglicherweise doch eine Entscheidung für einen Abbruch der Saison muss der Außerordentliche Bundestag des DFB am 25. Mai befinden. Das letzte Wort über die Liga-Fortsetzung ist also noch lange nicht gesprochen.

