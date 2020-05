Stand: 15.05.2020 12:15 Uhr

Dritte Liga lenkt ein: Starttermin verschoben

In der Dritten Liga wird es noch etwas länger dauern, bis auch dort wieder der Ball rollt. "Bislang liegt weiterhin keine politische und übergeordnete behördliche Freigabe für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor. Vor diesem Hintergrund ist der Spielausschuss zum Ergebnis gekommen, dass der 26. Mai als angedachter Termin für den Wiedereinstieg in die laufende Saison nicht mehr möglich ist", heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Freitag.

Vorbereitungzeit soll für alle gleich sein

In den letzten Tagen gab es immer wieder Kritik am Starttermin, weil den Vereinen keine vergleichbare Vorbereitungszeit zur Verfügung stand.

So hat von den Nordclubs lediglich Hansa Rostock das Mannschaftstraining wieder aufgenommen, Eintracht Braunschweig und der SV Meppen warten noch auf die Freigabe. Andere Drittligisten wie Waldhof Mannheim haben ihre Spieler noch nicht wie vom Hygiene-Konzept verlangt Corona-Tests unterzogen.

Bisher plante der DFB, die verbleibenden elf Spieltage in ausschließlich Englischen Wochen bis Ende Juni durchzuführen. Am grundsätzlichen Ziel, die Saison zu Ende zu spielen, ändert sich nichts. Der DFB hatte seine Statuten bereits dahingehend angepasst, dass die Saison auch über den 30. Juni hinaus laufen könnte. Allerdings könnten nun diverse rechtliche Fragen aufkommen, da viele Verträge am 30. Juni enden. Bei Eintracht Braunschweig betrifft das 17 Arbeitspapiere - auch das von Trainer Marco Antwerpen. Bei Hansa Rostock enden 14 Verträge, beim SV Meppen neun.

