Stand: 14.04.2019 15:54 Uhr

VfL Osnabrück: "Nie mehr Dritte Liga!" von Florian Neuhauss, NDR.de

Ein Tor schöner als das andere - der VfL Osnabrück hat die Auswärtsspartie beim KFC Uerdingen am Sonntag zu einer ersten kleinen Aufstiegsparty gemacht. Die Niedersachsen siegten am Sonntag in Duisburg mit 3:1 (1:0) und die zahlreich mitgereisten Fans sangen lautstark: "Nie mehr Dritte Liga, nie mehr, nie mehr!" Es war der 20. Saisonsieg der Lila-Weißen im 33. Spiel - bei nur drei Niederlagen. Der Vorsprung auf den Relegationsrang drei beträgt weiter zwölf Punkte. Für Ärger sorgte eine fragwürdige Rote Karte für Osnabrücks Konstantin Engel.

3:1-Sieg: Die Osnabrücker Tore beim KFC Uerdingen 14.04.2019 22:50 Uhr Dreimal traf der VfL Osnabrück beim KFC Uerdingen - ein Tor war beim 3:1-Erfolg schöner als das andere. Die Treffer der Niedersachsen im Video.







3,7 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Alvarez setzt das erste Ausrufezeichen

33.Spieltag, 14.04.2019 14:00 Uhr KFC Uerdingen 1 VfL Osnabrück 3 Tore: 0: 1 Alvarez (7.) 0: 2 Ouahim (56.) 0: 3 Blacha (60.) 1 :3 Beister (78., Foulelfmeter)

KFC Uerdingen: Benz - Großkreutz (71. Bittroff), Lukimya, Maroh (84. Osawe), Dorda - Konrad, Pflücke - Beister, Krempicki (62. Kefkir), R. Rodriguez - Aigner

VfL Osnabrück: Körber - Ajdini, Susac, M. Trapp, K. Engel - Ouahim (86. Konrad), Blacha, Taffertshofer, Heider (75. Farrona Pulido) - Alvarez (64. Amenyido), Pfeiffer

Zuschauer: 5500



Weitere Daten zum Spiel Benz - Großkreutz (71. Bittroff), Lukimya, Maroh (84. Osawe), Dorda - Konrad, Pflücke - Beister, Krempicki (62. Kefkir), R. Rodriguez - AignerKörber - Ajdini, Susac, M. Trapp, K. Engel - Ouahim (86. Konrad), Blacha, Taffertshofer, Heider (75. Farrona Pulido) - Alvarez (64. Amenyido), Pfeiffer5500

Die Partie brauchte keine Anlaufzeit - besonders Uerdingens Patrick Pflücke nicht. Der Mittelfeldspieler schnappte sich tief in der eigenen Hälfte den Ball, sprintete in einem atemberaubenden Tempo los, lief allen davon und stand wenig später frei vor dem Osnabrücker Tor. Er schoss aber drüber (4.). Glück für den VfL.

Nur zwei Minuten später legte sich auf der anderen Seite Marcos Alvarez den Ball zum Freistoß zurecht - und zeigte, wie das mit dem Ball richtig geht. Der 27-Jährige schoss über die Mauer genau ins Eck, Torhüter Robin Benz gab sich geschlagen - 1:0 für Lila-Weiß.

Die Krefelder näherten sich in der Folge langsam wieder über Standards an. Die beste Chance hatte Stefan Aigner, der 126-malige Bundesliga-Spieler wurde aber im letzten Moment noch gestört (16.). Ansonsten ließen beide Mannschaften nur wenig zu. Ulrich Taffertshofer (19.) und Anas Ouahim (48.) versuchten es genauso erfolglos aus der Distanz wie die Krefelder Maximilian Beister (20.) und Pflücke (35./53.). Beister tauchte einmal frei vor VfL-Keeper Nils Körber auf, rutschte aber aus, bevor er schießen konnte (52.).

Ouahim und Blacha ziehen Uerdingen den Zahn

Wie schon im ersten Durchgang gaben die Niedersachsen auf die Großchance die prompte Antwort. Diesmal in Person von Ouahim. Der Deutsch-Marokkaner eroberte vor dem KFC-Strafraum den Ball, schlug noch einen Haken und schlenzte das Leder unhaltbar zum 2:0 ins lange Eck (55.). Noch schöner machte es wenig später David Blacha: Osnabrücks Mittelfeldstratege zog aus 25 Metern ab und jagte den Ball in den Winkel (59.). Damit hatten Alvarez und Co. ihrem Gegner, der eigentlich den besseren Eindruck gemacht hatten, den Zahn gezogen.

Mehr als ein verwandelter Foulelfmeter von Beister (77.) war nicht mehr drin für die Hausherren, obwohl sie zehn Minuten in Überzahl spielten. Beister bekam im Zweikampf im Fallen unglücklich den Fuß von Engel in den Schritt. Für Schiedsrichter Timo Gerach offenbar eine Tätlichkeit. Eine fragwürdige Entscheidung, die aber nichts mehr am Osnabrücker Sieg änderte.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Drittliga-Aufstiegskampf Vier Teams haben in der Dritten Liga noch realistische Chancen auf den Zweitliga-Aufstieg. Am besten sieht es für den VfL Osnabrück aus. Das Restprogramm im Aufstiegskampf. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 14.04.2019 | 22:50 Uhr