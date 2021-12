Eintracht Braunschweig mit Remis gegen FCK - Meppen siegt 4:1 Stand: 18.12.2021 16:11 Uhr Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat sich mit einem 1:1 (0:0) gegen Kaiserslautern in die Winterpause verabschiedet und darf weiter vom Zweitliga-Aufstieg träumen. Der SV Meppen feierte einen 4:1 (1:0)-Heimsieg gegen Halle, Schlusslicht TSV Havelse überraschte beim 2:2 (1:0) in Saarbrücken.

von Matthias Heidrich

"Wir hätten natürlich gerne gewonnen, aber es ist für uns kein ganz schlechtes Ergebnis", sagte Eintrachts Sportchef Peter Vollmann im Sportclub.

Die "Löwen" taten sich gegen Kaiserslautern in der ersten Hälfte schwer. Auf beiden Seiten ging viel über Kampf, die spielerischen Elemente rückten oft in den Hintergrund. Wenn die Eintracht gefährlich wurde, dann - wie sollte es anders sein - über Lion Lauberbach. Der Top-Torjäger der Niedersachsen (acht Saisontore) erarbeitete sich in der 28., 34. und 37. Minute Schusschancen, doch jeweils war FCK-Keeper Matheo Raab auf dem Posten.

Ebenso wie Jasmin Fejzic bei den Braunschweigern. Mit einem Reflex gegen Hendrick Zuck rettete der Eintracht-Torwart seinem Team kurz vor der Pause das 0:0 (42.).

Weitere Informationen Braunschweig im Datencheck: Es läuft auf die Relegation hinaus Die Eintracht steht defensiv stabil und spielt offensiv effektiv. Im Rudel jagen fällt den "Löwen" aber schwer. Reicht es zum Aufstieg? Jein, sagen die Daten. mehr

Consbruch trifft für die "Löwen" - Ritter gleicht aus

Kurz nach dem Seitenwechsel durften die Fans der Gastgeber jubeln. Jomaine Consbruch staubte zum 1:0 (49.) ab. Glück für die "Löwen", dass es in der Dritten Liga keinen Videoassistenten gibt. Denn zuvor hatte Vorlagengeber Enrique Pena Zauner im Abseits gestanden. Auf der anderen Seite hätte den Braunschweigern ein Mann im Kölner Keller helfen können. Ob der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Sven Waschitzki bei Philipp Strompfs Aktion gegen Kenny Prince Redondo (54.) nach einer Überprüfung noch Bestand gehabt hätte, ist fraglich. Marlon Ritter kümmerte es nicht, er traf zum 1:1 vom Punkt (55.).

Es war ein offener Schlagabtausch in der zweiten Hälfte, mit mehr Strafraumszenen auf beiden Seiten. Bitter für Braunschweig: Brian Behrendts Freistoß knallte in der 63. Minute nur gegen den Pfosten. Die Eintracht drückte auf den Siegtreffer, Zwingendes sprang dabei aber nicht mehr heraus.

20.Spieltag, 18.12.2021 14:00 Uhr Braunschweig 1 Kaiserslautern 1 Tore: 1 :0 Consbruch (49.) 1: 1 Ritter (55., Foulelfmeter)

Braunschweig: Fejzic - Behrendt (81. I. May), Schultz, Strompf, Kijewski - Krauße, Nikolaou - Pena Zauner (81. Ihorst), Otto (71. Girth), Consbruch - Lauberbach

Kaiserslautern: Raab - Tomiak, Kraus, Hippe - Zimmer (64. Hercher), Ritter (80. N. Sessa), Götze, Zuck - Redondo (85. E. Huth), Hanslik (85. Kiprit), Wunderlich

Zuschauer: 5000



Weitere Daten zum Spiel Fejzic - Behrendt (81. I. May), Schultz, Strompf, Kijewski - Krauße, Nikolaou - Pena Zauner (81. Ihorst), Otto (71. Girth), Consbruch - LauberbachRaab - Tomiak, Kraus, Hippe - Zimmer (64. Hercher), Ritter (80. N. Sessa), Götze, Zuck - Redondo (85. E. Huth), Hanslik (85. Kiprit), Wunderlich5000

Tankulic trifft doppelt für Meppen

Der SV Meppen feierte hingegen im letzten Spiel des Jahres einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen den Halleschen FC und grüßt zumindest vorübergehend von einem bärenstarken dritten Tabellenplatz. Zweimal Luka Tankulic (45.+1/84.), Morgan Faßbender (66.) und René Guder (67.) trafen am Sonnabend für die Emsländer. Terrence Boyd (54.) hatte zwischenzeitlich per Foulelfmeter für den HFC ausgeglichen.

20.Spieltag, 18.12.2021 14:00 Uhr SV Meppen 4 Hallescher FC 1 Tore: 1 :0 Tankulic (45. +1) 1: 1 Boyd (54., Foulelfmeter) 2 :1 Faßbender (66.) 3 :1 Guder (67.) 4 :1 Tankulic (84.)

SV Meppen: Domaschke - Hemlein (90. Hinnenkamp), Puttkammer, Al-Hazaimeh, Jesgarzewski - Blacha, Evseev - Guder (82. Ametov), Tankulic (90. Osée), Faßbender (90. Dombrowa) - L. Krüger (83. Fedl)

Hallescher FC: Mesenhöler - Kreuzer, Nietfeld, Vollert, Sternberg - Samson (78. Eilers), Löhmannsröben (61. Titsch-Rivero) - Löder (68. Schtscherbakowski), Eberwein, Derstroff (61. Guttau) - Boyd

Zuschauer: 5000



Weitere Daten zum Spiel Domaschke - Hemlein (90. Hinnenkamp), Puttkammer, Al-Hazaimeh, Jesgarzewski - Blacha, Evseev - Guder (82. Ametov), Tankulic (90. Osée), Faßbender (90. Dombrowa) - L. Krüger (83. Fedl)Mesenhöler - Kreuzer, Nietfeld, Vollert, Sternberg - Samson (78. Eilers), Löhmannsröben (61. Titsch-Rivero) - Löder (68. Schtscherbakowski), Eberwein, Derstroff (61. Guttau) - Boyd5000

Havelse erkämpft sich einen Punkt in Saarbrücken

Der TSV Havelse schnupperte beim 1. FC Saarbrücken an der ganz großen Überraschung und dem vierten Saisonsieg. Nachdem Tobias Jänicke (34.) die Gastgeber in Führung gebracht hatte, drehte Fynn-Luca Lakenmacher (61./69.) die Partie mit einem Doppelpack zugunsten der Niedersachsen. Doch Julian Günther-Schmidt (78.) schaffte letztlich noch das 2:2 für Saarbrücken.

Weitere Informationen 2 Min 3. Liga: TSV Havelse überrascht beim 1. FC Saarbrücken Der Drittliga-Letzte zeigte im Saarland eine starke Leistung. Nach frühem Rückstand drehten die Niedersachsen sogar das Spiel. 2 Min

20.Spieltag, 18.12.2021 14:00 Uhr Saarbrücken 2 TSV Havelse 2 Tore: 1 :0 Jänicke (34.) 1: 1 Lakenmacher (61.) 1: 2 Lakenmacher (68.) 2 :2 Günther-Schmidt (78.)

Saarbrücken: Batz - D. Ernst, Boeder, Krätschmer, Mario Müller (31. Galle) - Gnaase (67. Steinkötter) - Jänicke (76. Gouras), Kerber - Jacob, Grimaldi (67. Deville), Günther-Schmidt

TSV Havelse: Quindt - F. Riedel, Arkenberg, Fölster, Teichgräber, Piwernetz (85. Meien) - Plume, Düker, Froese (90.+2 Rufidis) - Damer, Lakenmacher

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Batz - D. Ernst, Boeder, Krätschmer, Mario Müller (31. Galle) - Gnaase (67. Steinkötter) - Jänicke (76. Gouras), Kerber - Jacob, Grimaldi (67. Deville), Günther-SchmidtQuindt - F. Riedel, Arkenberg, Fölster, Teichgräber, Piwernetz (85. Meien) - Plume, Düker, Froese (90.+2 Rufidis) - Damer, Lakenmacher

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 18.12.2021 | 14:00 Uhr