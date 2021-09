Stand: 11.09.2021 16:40 Uhr Der erste Punkt - TSV Havelse bricht den Bann

Es war nicht der ganz große Befreiungsschlag in Form eines Sieges, aber zumindest ein erster Schritt, der Mut macht. Das Team des TSV Havelse hat es am Sonnabend geschafft, dass bei ihm in der Punktespalte nicht mehr die Null steht. Nach sieben Niederlagen in den ersten sieben Saisonspielen der dritten Fußball-Liga (Negativrekord) erreichte der Aufsteiger dank einer engagierten Leistung ein 0:0 bei den Würzburger Kickers.

VIDEO: Würzburger Kickers - TSV Havelse: Die komplette Partie (120 Min)

Mit ein wenig mehr Glück wäre sogar noch mehr drin gewesen: Fynn Lakenmacher traf in der 45. Minute mit seinem Schuss nur den Pfosten. Die Lage in der Tabelle ist für die Niedersachsen aber weiterhin ernüchternd: Havelse ist weiterhin Schlusslicht. Zum ersten Nichtabstiegsrang sind es fünf Zähler.

8.Spieltag, 11.09.2021 14:00 Uhr Würzburger K. 0 TSV Havelse 0 Tore:

Würzburger K.: Bonmann - L. Schneider, L. Dietz, Kraulich, M. Breunig (69. R. Herrmann) - Kopacz (85. Waidner), N. Hoffmann (69. Hümmer), Meisel (57. Perdedaj), M. Pepic - Pourié, Saliou Sané (57. Heinrich)

TSV Havelse: Quindt - Arkenberg, Fölster, Tasky - Daedlow - F. Riedel, Froese, Teichgräber (80. Piwernetz), Düker (79. L. Meyer) - Lakenmacher, Langfeld (89. Damer)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 11.09.2021 | 19:30 Uhr