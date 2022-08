DFB-Pokal: Werder Bremen überspringt Hürde Cottbus Stand: 01.08.2022 19:56 Uhr Werder Bremen ist erfolgreich in die Pflichtspiel-Serie gestartet. Der Bundesliga-Aufsteiger setzte sich am Montagabend mit 2:1 (1:0) beim Regionalligisten FC Energie Cottbus durch.

von Christian Görtzen

Es war aber eine enge Angelegenheit. Die Grün-Weißen wurden in einer packenden Schlussphase vom Viertligisten ordentlich gefordert. Letztlich aber zog die Mannschaft von Trainer Ole Werner in die zweite Runde des DFB-Pokals ein - ohne, dass sie dafür in die Verlängerung musste. In der Bundesliga beginnt das Projekt Klassenerhalt für Werder Bremen am Sonnabend mit dem Nordduell beim VfL Wolfsburg.

Schmid bringt Bremen in Führung

Im Stadion der Freundschaft wurde Werder Bremen seiner Rolle als Favorit optisch schnell gerecht. Der Bundesliga-Aufsteiger war sichtlich um ein frühes Tor bemüht und hätte dieses auch beinahe erzielt: Nach Rückpass von Mitchell Weiser traf Marvin Ducksch mit einem Flachschuss aus elf Metern den Pfosten (10.). Ansonsten gelang es den überlegenen Grün-Weißen allerdings nur selten, sich gegen das Team von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz richtig gute Chancen herauszuspielen. Ducksch hatte eine weitere (22.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Ansetzungen im DFB-Pokal Die Spielpaarungen im DFB-Pokal der Saison 2022/2023 im Überblick. mehr

Gerade als es so schien, als ob die Lausitzer offensiv besser in die Partie finden könnten, schlugen die Gäste zu: Niclas Füllkrug spielte den Ball in die Gasse zu Romano Schmid, der Energie-Torhüter Alexander Sebald mit seinem Schuss keine Chance ließ (43.). Bremen ging dann auch mit der 1:0-Führung in die Pause.

Weiser trifft für Werder, aber Cottbus verkürzt

Nach Wiederbeginn war mehr Mut und Entschlossenheit beim Außenseiter zu sehen. Und das hätte sich beinahe schnell ausgezahlt: Ein Vollspannschuss von Kapitän Axel Borgmann rauschte knapp am Pfosten des Werder-Tores vorbei (49.). Allerdings hatten kurz darauf die Bremer druch Ducksch die riesengroße Gelegenheit, für eine Vorentscheidung zu sorgen. Doch der Angreifer brachte nach Querpass von Füllkrug das Kunststück fertig, den Ball an den Pfosten und nicht ins leere Tor zu schießen (51.).

So mussten die Norddeutschen noch einige Zeit warten, ehe der zweite Treffer fiel und die Nerven der Spieler und ihrer Anhänger beruhigte: Weiser war es schließlich, der aus abseitsverdächtiger Position das 2:0 erzielte (73.). Wer aber glaubte, dass dies schon die Entscheidung sein würde, sah sich getäuscht. Der Cottbusser Joker Tim Heike verkürzte in der 79. Minute auf 1:2. Das Publikum war jetzt wieder lautstark da. Cottbus drängte auf den Ausgleich, wollte die Verlängerung erzwingen. Doch die Grün-Weißen hielten dagegen, warfen sich in die Zweikämpfe und durften dann - nach dem Schlusspfiff - die Arme nach oben recken.

1.Spieltag, 01.08.2022 18:01 Uhr Energ.Cottbus 1 Werder Bremen 2 Tore: 0: 1 R. Schmid (43.) 0: 2 Weiser (74.) 1 :2 Heike (79.)

Energ.Cottbus: Sebald - Hasse (77. Heike), Hildebrandt, Slamar (46. Eisenhuth), Borgmann - Kujovic, Jon. Hofmann, N. Geisler (46. Juckel) - Milde, Hottmann, Abu-Alfa (46. Oesterhelweg)

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Groß - Weiser, R. Schmid (90.+1 Rapp), Bittencourt (70. Stage), Buchanan (78. A. Jung) - Füllkrug, Ducksch (90.+1 Burke)

Zuschauer: 20078



Weitere Daten zum Spiel Sebald - Hasse (77. Heike), Hildebrandt, Slamar (46. Eisenhuth), Borgmann - Kujovic, Jon. Hofmann, N. Geisler (46. Juckel) - Milde, Hottmann, Abu-Alfa (46. Oesterhelweg)Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Groß - Weiser, R. Schmid (90.+1 Rapp), Bittencourt (70. Stage), Buchanan (78. A. Jung) - Füllkrug, Ducksch (90.+1 Burke)20078

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 01.08.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel DFB-Pokal Werder Bremen