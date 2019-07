Stand: 04.07.2019 14:10 Uhr

DFB-Pokal: Dassendorf gegen Dresden in Zwickau

Die TuS Dassendorf wird ihr DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden am 10. August (15.30 Uhr) im sächsischen Zwickau austragen. Das teilte der Verein aus der Oberliga Hamburg am Donnerstag via Facebook mit. "Wir fühlen uns sehr willkommen in Zwickau. Das wird das größte Spiel unserer Vereinsgeschichte", sagte Dassendorfs Sportdirektor Jan Schönteich, der den Umzug in die gut fünf Autostunden entfernte Arena des Drittligisten FSV Zwickau bestätigte.

VfB Lübeck - FC St. Pauli bindet Polizeikräfte im Norden

Der Hauptgrund ist die komplizierte Sicherheitslage am Pokalwochenende im Norden. Im Stadion an der Lohmühle treffen am 11. August der VfB Lübeck und der FC St. Pauli aufeinander. Dem Risikospiel der ersten Runde gilt die Aufmerksamkeit der Polizei. Vor allem deshalb forderte der DFB Dassendorf auf, die Pokalpartie in einem geeigneten Stadion der näheren Umgebung auszutragen. Das heimische TuS-Stadion am Wendelweg, die Sander Tannen in Bergedorf oder auch das Hoheluft-Stadion in Hamburg sind für das zu erwartende hohe Fanaufkommen aus Dresden ohnehin zu klein.

TuS-Sportdirektor Schönteich freut sich auf ein "Schmuckkästchen"

So geht es nun also nach Zwickau. Das vor drei Jahren fertiggestellte FSV-Stadion bietet 10.134 Zuschauern Platz. "Ein Schmuckkästchen", schwärmte Schönteich. Dynamo Dresden und FSV Zwickau verbindet eine Fanfreundschaft, so dass keine Ausschreitungen zu befürchten sind. Dresden befürwortet den Umzug ins 110 Kilometer entfernte Zwickau. Obwohl für das Stadion Miete gezahlt werden muss, rechnet Schönteich "mit einem satten Plus für beide Vereine". Der Verzicht auf das Heimrecht sei kein großes Opfer. "Wir waren in der vergangenen Saison auswärts erfolgreicher als zu Hause."

Den eigenen Fans, die in Zwickau dabei sein wollen, will der Verein die Möglichkeit zu einer günstigen Anreise anbieten. Ob aus der kleinen Gemeinde vor den Toren Hamburgs viele Fans mitreisen werden, erscheint allerdings fraglich. Dassendorfs Zuschauerschnitt in der Oberliga liegt bei 163 Besuchern.

