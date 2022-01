Guilavogui: Wolfsburg-Zeit "bleibt in meinem Herzen eingraviert" Stand: 31.01.2022 10:42 Uhr Josuha Guilavogui und der VfL Wolfsburg - das war mehr als ein Arbeitsverhältnis. Der 31-jährige Franzose ist jetzt nach siebeneinhalb Jahren zu Girondins Bordeaux gewechselt und hat sich mit einer Liebeserklärung verabschiedet.

"Wo soll ich anfangen…", schrieb Guilavogui nach der Bekanntgabe seines Wechsels bei Twitter, wo ihm fast 100.000 User folgen. "Es ist nicht einfach, siebeneinhalb Jahre meiner Karriere zusammenzufassen, aber noch weniger einfach, die richtigen Worte für 7,5 Jahre meines Lebens zu finden."

"Die Freude, die Traurigkeit, der Erfolg, die Niederlage, die Verletzung, die Rückkehr, Hochs, Tiefs und besonders das Glücksgefühl und die Ehre, Kapitän dieses speziellen Vereins sein zu dürfen, der mir so viel bedeutet!" Josuha Guilavogui

Von schweren Entscheidungen sprechen heutzutage die meisten Profi-Fußballer, um nicht zuletzt den Fans des Ex-Clubs den Wechsel zu erklären. Bei Guilavogui liegen die Fakten ein wenig anders.

Auch unter Kohfeldt keine gute Aussichten

Nach Jahren als Leistungsträger und großen Erfolgen hätte er zwar nicht gehen müssen, doch auch unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt standen seine Chancen auf Einsatzzeiten nicht gut. Nachdem er gegen Oliver Glasner am Ende der vergangenen Saison noch überraschend öffentlich nachgetreten hatte, zog Guilavogui es nun - schweren Herzens - vor, in seiner französischen Heimat noch einmal ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Zum Profi ist Guilavogui einst bei der AS Saint-Etienne geworden - und blieb auch dem Club lange treu. Nach einem Jahr bei Atletico Madrid holte 2014 VfL-Manager Klaus Allofs den Franzosen, der von der Côte d’Azur stammt, nach Wolfsburg.

"Kam als junger Ausländer, gehe als Wolfsburger"

"Ich kam als junger Ausländer in ein Land, dessen Sprache und Kultur ich nicht kannte", schrieb der Mittelfeldspieler. "Ich gehe als gestandener Mann und Wolfsburger. Ich habe alle Momente erleben dürfen, die einen Mann formen!"

Es sei ihm Ehre gewesen, "Kapitän dieses speziellen Vereins sein zu dürfen, der mir so viel bedeutet". Viele Nachrichten von Mitspielern, anderen Wegbegleitern und den Fans "haben mir wirklich gezeigt, warum diese 7,5 Jahre meines Lebens in meinem Kopf, aber vor allem ganz tief in meinem Herzen eingraviert bleiben werden".

