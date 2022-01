Weghorst verlässt VfL Wolfsburg - Nachfolger Wind schon da Stand: 31.01.2022 12:20 Uhr Der VfL Wolfsburg hat am Montag zwei Transfers gemeldet: Der langjährige Torjäger Wout Weghorst wechselt zum englischen Erstligisten FC Burnley. Sein Nachfolger als Mittelstürmer der "Wölfe" ist Jonas Wind, der vom FC Kopenhagen kommt.

Mit dem Wechsel zum Tabellenletzten der Premier League endet die Zeit von Weghorst in Wolfsburg fast schon unwürdig. Über Jahre hinweg war der Niederländer am Mittellandkanal die personifizierte Torgarantie. Nicht zuletzt dank seiner Treffer wurde aus einem Abstiegskandidaten ein Champions-League-Teilnehmer. Am Ende fehlten dem 29-Jährigen sieben Treffer, um mit Edin Dzeko an der Spitze der ewigen Bundesliga-Bestenliste der "Wölfe" gleichzuziehen. Seinen Wunsch, in England zu spielen, hat Weghorst oft formuliert. Weil es zuletzt bei ihm nicht mehr rund lief, ist sein neuer Club aber alles andere als ein großer Name.

"Es ist auch ein Traum von mir, in der Premier League zu spielen. Diesen kann ich mir jetzt erfüllen." Wout Weghorst

"Ich bin sehr stolz, ein Teil dieses Clubs gewesen zu sein, für den ich immer alles gegeben habe, viele Tore schießen konnte und bei dem ich mich immer sehr geschätzt gefühlt habe", sagte Weghorst zum Abschied. "Aber es ist auch ein Traum von mir, in der Premier League zu spielen. Diesen kann ich mir jetzt erfüllen und noch einmal eine neue Herausforderung annehmen, auf die ich mich sehr freue."

Dänischer Neuzugang "spielt sehr mannschaftsdienlich"

An die 14 Millionen Euro soll der Transfer in die Kassen des VfL spülen. Im Vergleich zu den einst für Weghorst aufgerufenen Summen eine niedrige Ablöse. Doch sie reicht, um seinen Nachfolger zu finanzieren. Rund zwölf Millionen überweisen die Wolfsburger dem Vernehmen nach Kopenhagen, um den 22 Jahre alten dänischen Nationalstürmer Wind zu verpflichten und mit einem Vertrag bis 2026 auszustatten.

"Jonas hat eine sehr gute Technik, sowohl bei der Ballannahme als auch bei der -mitnahme, findet auch auf engstem Raum Lösungen, verfügt über ein gutes Kopfballspiel und spielt sehr mannschaftsdienlich", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer. "Obwohl er schon einiges an Erfahrung mitbringt, sind wir überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht zu Ende ist und er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen wird."

Erfahrung in Erster Liga, Europapokal und Nationalteam

Mit seinen 1,90 Metern verkörpert Wind schon von der Statur her das Anforderungsprofil des Mittelstürmers. In seinen 114 Pflichtspielen für Kopenhagen erzielte er 46 Toren. In dieser Saison erzielte der Däne sechs Treffer in 16 Ligaspielen und vier Tore in fünf Partien der UEFA Conference League. Vor eineinhalb Jahren lief der damals 21-Jährige erstmals für die A-Nationalmannschaft auf und kommt in bisher zwölf Einsätzen vier Treffer. In Wolfsburg dürfte er künftig nicht zuletzt Zielspieler für den neuen Spielmacher Max Kruse sein.

Weitere Informationen Transferhammer: VfL Wolfsburg holt Kruse zurück Nach fünfeinhalb Jahren kehrt der Offensivspieler zu den Niedersachsen zurück und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. mehr

"Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich habe mich für Wolfsburg entschieden, weil mich der VfL unbedingt haben wollte", sagte Wind. "Der VfL Wolfsburg ist ein wirklich großer Club und ich bin sehr froh und stolz, nun ein Teil des Vereins zu sein. Ich freue mich auf das, was jetzt kommt."

Vor Kruse und Wind hatten die Niedersachsen in Kevin Paredes von D.C. United aus den USA bereits einen weiteren neuen Offensivmann geholt. Mit diesem Trio sind die Abgänge von Admir Mehmedi, Daniel Ginczek und Weghorst zumindest numerisch schon mal ausgeglichen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 31.01.2022 | 11:17 Uhr