Wolfsburgs Mbabu sitzt in Corona-Quarantäne in Dubai fest Stand: 28.12.2021 16:00 Uhr Kevin Mbabu wird beim Trainingsauftakt des VfL Wolfsburg am Mittwoch fehlen. Der Schweizer wurde bereits zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet - und kann nicht aus seinem Urlaub in Dubai zurückkehren.

Nach sieben Pflichtspiel-Niederlagen vor der kurzen Winterpause kommt die Nachricht für Trainer Florian Kohfeldt, der für den Start in die Rückrunde eigentlich den Neustart ausgerufen hat, zur Unzeit. Nach Informationen des "kicker" ist die erneute Infektion des Außenbahnspielers, der im Sommer 2020 schon einmal positiv getestet wurde, aber nur ein weiteres Kapitel einer langen Geschichte.

Für den 26-Jährigen, der als Letzter im Kader des VfL weder geimpft noch genesen sein soll, und den lange ebenfalls noch ungeimpften Dodi Lukebakio hätten die "Wölfe" zuletzt schon einige Extra-Anstrengungen unternommen: In vielen Hotels, in denen die Mannschaft logierte, durften sie wegen der 2G-Regel nicht hinein. Taktik-Besprechungen und gemeinsame Mahlzeiten wurden so erschwert. Probleme könnten aber wieder drohen, wenn Wout Weghorst seinen Genesenen-Status verliert und bis dahin weiter ungeimpft sein sollte.

Weiterer Verlauf wohl noch nicht absehbar

Mbabu ließ es sich in seinem Weihnachtsurlaub in Dubai gut gehen, was zahlreiche Fotos in den Social Media belegen. Eigentlich sollte er nun nach Wolfsburg reisen. Doch der positive Test im Emirat verhinderte seine Ausreise. Stattdessen musste der Schweizer in Quarantäne. Wie lange er Kohfeldt fehlen wird, ist noch nicht abzusehen.

Die Wolfsburger bestätigten am Dienstagnachmittag zwar die Meldung des "Sportbuzzers" über die Quarantäne von Mbabu. Genauere Angaben machten sie jedoch nicht - alles Weitere dürfte aber auch vom Verlauf der Infektion abhängen.

