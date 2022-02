Datencheck: Mit Füllkrug und Ducksch ist für Werder Bremen alles möglich Stand: 03.02.2022 11:00 Uhr Der Aufschwung bei Werder Bremen ist eng mit Ole Werner verbunden. Unter dem Trainer funktioniert besonders das Sturmduo Niclas Füllkrug/Marvin Ducksch bestens. Was macht die beiden aus? Eine Analyse.

von Florian Neuhauss

Ducksch und Füllkrug harmonieren mittlerweile fast perfekt, dabei sah es lange Zeit nicht so aus, als würden sie zu einem herausragenden Offensive-Duo in der zweiten Fußball-Bundesliga werden.

Auch weil es bei Füllkrug zu Saisonbeginn nicht lief, verpflichtete Werder in Ducksch von Hannover 96 noch einen neuen Mittelstürmer. Und unter Werner-Vorgänger Markus Anfang war eigentlich nur für einen von beiden Platz in der Startformation. Doch Ducksch und Füllkrug haben in der Zwischenzeit viel Werbung in eigener, ihrer gemeinsamen Sache gemacht: In Bremen steht das beste Zweitliga-Sturmduo der vergangenen Wochen auf dem Fußballplatz.

Weitere Informationen Das steckt hinter dem NDR Fußball-Datenprojekt Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Zusammenarbeit zwischen NDR und GSN. mehr

"Die hässlichen Vögel" schlug Füllkrug kürzlich selbst auf Nachfrage als Spitznamen für Werders Sturm-Waffe vor - und zog sich den Zorn seines kongenialen Partners zu. Zumindest ein bisschen, denn Füllkrug und Ducksch harmonieren nicht nur vor dem Tor miteinander. "Wir nehmen beide nicht nur, sondern geben auch gerne", sagte Füllkrug. "Ich mag ihn auch menschlich sehr gerne. Ich finde, er ist ein cooler Typ, der immer ehrlich ist und hoffe einfach, dass es so weitergeht. Es ist für einen Stürmer einfach schön, einen Partner zu haben."

Beide Spieler verbindet eine interessante Mischung aus großem Ehrgeiz als Torjäger und einer anständigen Portion Uneigennützigkeit. Ducksch kommt bisher auf elf Tore, Füllkrug auf acht - und beide haben sich davon je drei Treffer gegenseitig vorgelegt. Bei den fünf Siegen unter Coach Werner, die das Team auf Rang drei und dicht heran an die Spitze katapultierte, hat das Duo neun Treffer erzielt und sieben Vorlagen verbucht.

Füllkrug hat noch mehr Potenzial als Ducksch

Auch wenn Füllkrug seinen Partner lobt ("Er ist der bessere Fußballer"), weisen die Daten Füllkrug als den Spieler mit mehr Potenzial aus. Sein aktueller "GSN-Index" liegt bei 69,83 und damit an der Grenze zwischen Bundesliga-Durchschnitt und internationaler Klasse, wo ihn sein möglicher "GSN-Index" von 74,73 ohnehin verortet. Ducksch ist demnach sowohl aktuell (63,66) als auch vom Potenzial her (65,35) nicht mehr als Bundesliga-Durchschnitt, was allerdings auch nicht viele Zweitliga-Stürmer von sich behaupten können.

Das steckt hinter dem "GSN-Index" Vier-Säulen-Prinzip:

"fußballerische Eigenschaften": Technik, Spielübersicht oder der erste Kontakt: Einschätzungen über 130 fußballspezifische Eigenschaften von mehr als 300 Scouts weltweit. "fußballerisches Potenzial": Wo werden Spieler besser, wo stagnieren sie oder entwickeln sich zurück? Ein Algorithmus analysiert Daten aus der ersten Säule und vergleicht Spielertypen. "Performance auf dem Spielfeld": Tore, Pässe, Fouls, Schüsse oder auch Abseitspositionen: Die Spiel-Basisdaten und weiterführende Analysen wie "Expected goals" oder "Action scores" werden durch einen Algorithmus in einen übergeordneten Kontext gesetzt - zum Beispiel positionsbezogen. "Spielniveau": Jede Mannschaft oder Liga hat einen Zahlenwert, der ihre Stärke bemisst. Oberliga oder Champions League: Je höher das Spielniveau des Gegners, desto positiver wirkt es sich auf den "GSN-Index" aus. Bewertungs-Skala:

85 - 100: Weltklasse

70 - 85: internationale Klasse

60 - 70: Durchschnitt Bundesliga bzw. der Top 5 Ligen

50 - 60: Durchschnitt 2. Bundesliga Zwei "GSN-Index-Werte":

aktueller "GSN-Index": zeigt die aktuelle, allumfassende Qualität eines Spielers basierend auf den Daten der vier Säulen und Algorithmus-Berechnungen.

möglicher "GSN-Index": Künstliche Intelligenz ermittelt anhand der Daten das bestmögliche, zukünftige Leistungsniveau eines Spielers.

Mit 1,89 m und 83 kg (Füllkrug) sowie 1,88 m und 79 kg (Ducksch) kommen die Angreifer zunächst einmal recht ähnlich daher. Im Duett sind die beiden aber wohl auch deshalb so erfolgreich, weil sie so unterschiedlich sind.

Der eine mit dem Fuß, der andere mit dem Kopf

Ducksch lebt von seinem kaltschnäuzigen Torabschluss, ist ein beweglicher Knipser, der mit Kreativität und Übersicht spielt. Mit 1,82 Torchancen pro 90 Minuten kreiert er die meisten aller Top-Stürmer in der Zweiten Liga. Bei Füllkrug ist besonders die Kopfballstärke zu nennen, die ihn zum Zielspieler für lange Bälle macht. Aber auch Eins-gegen-Eins-Duelle in der Offensive und seine aggressive Spielweise sind seine Stärken.

"Auch die Jungs hinter uns wissen mittlerweile, dass einer von uns eher vorne bleibt und der andere entgegenkommt. Die Laufwege passen sich an", beschrieb Ducksch zuletzt die Spielweise. "Wir verstehen uns immer besser, sind auf einem sehr guten Weg."

Duckschs Stärken sind Füllkrugs Schwächen und umgekehrt

Die Stärken des einen sind oft Schwächen des anderen. Ducksch glänzt als Ballverteiler. Füllkrug offenbart Schwächen im Passspiel und unter Druck fehlt ihm schnell mal die Übersicht.

Während Füllkrug ein unangenehmer Gegner im Zweikampf ist, darf Ducksch zwar einerseits mit 0,24 Fouls pro 90 Minuten als der fairste unter den Top-Stürmern der Liga bezeichnet werden, andererseits geht er Zweikämpfen im Allgemeinen am liebsten komplett aus dem Weg: Nicht einmal zehn Mann-gegen-Mann-Duelle bestreitet Ducksch in 90 Minuten und gewinnt davon auch nur knapp ein Drittel.

Nur Rekordmann Terodde ist noch besser

Und trotzdem ist Ducksch laut den Daten der zweitbeste Stürmer der bisherigen Zweitliga-Saison. Mit einem "Performance-Score" von 57,00 muss er in dieser Statistik nur Rekordmann Simon Terodde (58,00) den Vortritt lassen. Füllkrug belegt mit 52,69 immerhin Rang sieben. Überhaupt sind beide in den meisten relevanten Offensivkategorien für Stürmer in den Top Ten der Liga vertreten.

Was ist der "Performance-Score"? Tore, Pässe, Fouls, Schüsse oder auch Abseitspositionen: die Spiel-Basisdaten und weiterführende Analysen wie "Expected goals" oder "Action scores" werden beim "Performance-Score" durch einen Algorithmus in einen übergeordneten Kontext gesetzt - zum Beispiel positionsbezogen.

Beim "Performance-Score" sind alle Spieler zunächst einmal auf 0 gesetzt und werden anhand der reinen Leistungsdaten, kombiniert mit Datenmodellen, bewertet.

Damit liefert dieser Wert eine Einschätzung, wie gut oder schlecht ein Spieler aktuell spielt.

Der "Performance-Score" ist ein Baustein des GSN-Index, der wiederum eine generelle, langfristige Bewertung aller Fähigkeiten, Potenziale und Qualitäten eines Spielers ist.

Nicht nur die jeweils drei gegenseitig aufgelegten Treffer zeigen, dass sich Füllkrug und Ducksch auf dem Platz gezielt suchen. In den 916 Minuten, die sie gemeinsam auf dem Feld gestanden haben, gingen 112 Pässe vom einen zum anderen. Wobei Ducksch mit 65 Abspielen häufiger den Ball an seinen Sturmpartner weitergibt.

Leistungsexplosion unter Trainer Werner

Bemerkenswert ist, dass sowohl Ducksch als auch Füllkrug nach dem Trainerwechsel von Anfang hin zu Werner eine richtige Leistungsexplosion hingelegt haben. Ducksch hatte in elf Spielen unter Anfang bereits einen guten "Performance-Score" von 55,78. In den fünf Einsätzen unter dem neuen Chefcoach kletterte der Wert jedoch noch auf 65,11. Gleiches Bild bei Füllkrug: 48,89 verbuchte er in seinen ersten 14 Spielen, zuletzt waren es satte 63,33.

Unter Werner ist zum Beispiel die Chancenverwertung bei beiden Stürmern deutlich gestiegen - bei Füllkrug von 15,38 auf 26,67, bei Ducksch von 14,71 auf 38,46. Füllkrug tritt mit 55,56 Prozent gewonnenen Defensivzweikämpfen (vorher 33,33) plötzlich als effektiver Arbeiter für die Mannschaft in Erscheinung. Ducksch steigerte seine Quote an erfolgreichen Aktionen von 61,99 auf 71,33 Prozent.

"Auch die beiden haben Verbesserungspotenzial"

Werner sieht das alles natürlich sehr gern. Lobhudelei gibt es von dem kühlen Norddeutschen aber nicht zu hören. Der Fußball-Lehrer, der mit seinen 33 Jahren nicht viel älter als Füllkrug (28) und Ducksch (27) ist, wird nicht müde zu betonen, dass auch die beiden "noch Verbesserungspotenzial haben".

Im Prinzip mache das - so gut funktionierende - Sturmduo auch nur seinen Job: "Dass die beiden miteinander Fußball spielen und sich gegenseitig einsetzen, ist die Grundvoraussetzung für uns, um erfolgreich zu sein und sicherlich hilfreich." Und wenn Füllkrug und Ducksch so weitermachen, führt im Kampf um den Aufstieg kein Weg an Werder vorbei.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.02.2022 | 22:50 Uhr