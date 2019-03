Stand: 30.03.2019 17:25 Uhr

Braunschweig erkämpft Remis im Duell der "Löwen" von Christian Görtzen, NDR.de

Die Erfolgsserie von Eintracht Braunschweig in der dritten Fußball-Liga hat dank "Joker" Julius Düker weiterhin Bestand. Der Angreifer, der am Sonnabend in der 83. Minute des Heimspiels gegen den TSV 1860 München in die Partie gekommen war, erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit per Kopf den verdienten Ausgleich zum 1:1-Endstand. Durch das Remis vor 19.235 Zuschauern ist die Mannschaft von Trainer André Schubert nun seit acht Partien ohne Niederlage. Mit ihren jetzt 36 Punkten nach dem 31. Spieltag kletterten die finanziell vor schweren Zeiten stehenden Braunschweiger in der Tabelle um eine Position auf Rang 15.

Schubert: "Waren die klar bessere Mannschaft" 30.03.2019 17:10 Uhr Wie ist das 1:1 von Eintracht Braunschweig gegen 1860 München zu bewerten? Eintracht-Coach André Schubert sah sein Team als "klar bessere Mannschaft".







Janzer trifft - und jubelt zu früh

31.Spieltag, 30.03.2019 14:00 Uhr Braunschweig 1 1860 München 1 Tore: 0: 1 P. Steinhart (69.) 1 :1 Düker (90. +2)

Braunschweig: Fejzic - B. Kessel, R. Becker, Rütten, Kijewski - Nehrig, Feigenspan (61. Bär) - Otto, Fürstner, Janzer (67. Putaro) - P. Hofmann (83. Düker)

1860 München: Hiller - Paul, F. Weber, Lorenz, P. Steinhart - Lex, Wein, Bekiroglu, Kindsvater (83. Koussou) - Owusu (59. Ziereis), Mölders (88. Berzel)

Zuschauer: 19235



Schubert hatte auf zwei Stammspieler verzichten müssen: Neben Steffen Nkansah (Rot-Sperre) fehlte auch Marc Pfitzner (Gelb-Sperre). Ersetzt wurden sie durch Nils Rütten und Yari Otto. Die Niedersachsen begannen engagiert, die erste gute Gelegenheit bot sich aber den Gästen nach zehn Minuten. Bei einer Flanke von Prince-Osei Owusu hätte es sich für Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic beinahe gerächt, dass er dem Ball nicht einen Schritt entgegenkam. 1860-Angreifer Sascha Mölders wäre mit langgestrecktem Fuß fast die Führung gelungen. Wenig später zappelte der Ball im Netz - auf der anderen Seite. Münchens Torhüter Marco Hiller ließ einen 20-Meter-Flachschuss von Bernd Nehrig nach vorne abklatschen, vor die Füße des klar im Abseits stehenden Manuel Janzer, der die Kugel ins Gehäuse schoss (18.). Die Eintracht-Fans jubelten, die Tormusik dudelte bereits - erst jetzt hob Schiedsrichterassistent Simon Rott die Fahne. Schubert zürnte darüber.

Doch sein Team war jetzt in der Spur, attackierte früh den Gegner. Und das zahlte sich aus: Hiller leistete sich in der 26. Minute den nächsten Patzer. BTSV-Angreifer Mike Feigenspan luchste ihm den Ball ab, der zu Janzer sprang. Doch der Braunschweiger jagte die Kugel über das von Hiller verlassene Tor. Mit dem 0:0 ging es in die Pause.

Düker kommt, sieht und trifft

Die Niedersachsen blieben auch zu Beginn der zweiten Hälfte bestimmend, drängten auf das gegnerische Tor. Allerdings fielen sie auch dadurch auf, dass sie in Zweikämpfen schnell zu Boden gingen - so etwa Kapitän Stephan Fürstner, dessen Hinfallen im Strafraum zu Recht keinen Elfmeter nach sich zog (51.), oder Nehrig im Laufduell mit dem bereits verwarnten Owusu (56.). Und was kam offensiv von den Gästen? Lange nichts. In der 69. Minute waren sie dann urplötzlich zur Stelle. An einem Freistoß von Philipp Steinhart sprangen gleich mehrere Spieler beider Teams vorbei, Fejzic ließ sich davon irritieren - und so sprang der Ball zum 1:0 für 1860 ins Netz. Der BTSV war gefordert. Marcel Bär probierte es mit einer "Schwalbe" im 1860-Strafraum, auf die Schiedsrichter Eric Müller (Bremen) nicht hereinfiel. Die Niedersachsen versuchten noch einmal alles, und wurden belohnt: Düker köpfte eine Flanke von Niko Kijewski zum verdienten 1:1 (90. +2) ein.

Dem Schlusspfiff folgte noch ein Handgemenge zwischen den Spielern der beiden Teams. Auslöser hierfür war wohl, dass der 1860-Profi Efkan Bekiroglu den Braunschweiger Benjamin Kessel bespuckt haben soll. "Ich entschuldige mich ausdrücklich für das Verhalten meiner Spieler", sagte 1860-Coach Daniel Bierofka.

