Das sind die heimlichen Helden im Zweitliga-Aufstiegsrennen Stand: 08.02.2022 12:30 Uhr Das Aufstiegsrennen in der zweiten Fußball-Bundesliga ist so eng wie lange nicht mehr. Dafür sorgen nicht nur prominente Spieler, sondern auch "heimliche Helden". Wer sind die Leistungsträger beim HSV, FC St. Pauli, FC Schalke 04, 1. FC Heidenheim, SV Darmstadt 98 und bei Werder Bremen? Der Datencheck.

von Florian Neuhauss

St. Paulis Guido Burgstaller und Simon Terodde von Schalke führen die Torjäger-Liste mit je 15 Treffern an - Sonny Kittel vom HSV ragt mit 14 Torvorlagen ebenso heraus. Doch wir blicken tiefer in den Maschinenraum. Wer sorgt dafür, dass das Spiel der Aufstiegskandidaten rundläuft und worauf kommt es an?

Klaus Gjasula vom Tabellenführer SV Darmstadt 98

Auch beim Spitzenreiter stehen vor allem die Angreifer im Mittelpunkt: Philip Tietz und Luca Pfeiffer sind das beste Sturmduo der Liga, beide haben zwölf Tore auf dem Konto. Aber der heimliche Star der Mannschaft ist Klaus Gjasula. Nach der vergangenen Saison beim HSV nicht mehr gebraucht, hat sich der 32-Jährige in der Liga zum besten Balleroberer in der gegnerischen Hälfte gemausert.

2,62-mal gewinnt der defensive Mittelfeldspieler vorne den Ball - viele Chancen und Tore der erfolgreichen Offensive hat Gjasula überhaupt erst möglich gemacht. Seit Beginn der Rückrunde hat er seinen "Performance-Score" auf 56,67 erhöht, mit diesem Wert hätte er einen Platz in der NDR Elf der Hinrunde sicher gehabt.

Schwächen in der Technik, beim Antritt und in der Kreativität haben sein Aus in Hamburg sicher befördert. Seine Stärken im Defensivzweikampf, bei der Antizipation, im taktischen Verhalten und nicht zuletzt in der Ausdauer machen den albanischen Internationalen allerdings zu einem herausragenden Kicker dieser Zweitliga-Saison.

Leart Paqarada vom Tabellenzweiten FC St. Pauli

St. Paulis Leart Paqarada kann man fast nicht genug Aufmerksamkeit schenken. 203 Zweitliga-Einsätze hat der gebürtige Bremer mittlerweile auf dem Konto - viele davon "unter dem Radar". Dabei ist der Kosovare nicht nur ein Linksverteidiger, sondern ein kompletter Flügelspieler, was 9,41 Pässe ins letzte Drittel des Spielfelds pro 90 Minuten deutlich zeigen. Dass mit Nürnbergs Johannes Geis nur ein gelernter Spielmacher einen noch besseren Wert aufweist, unterstreicht noch einmal Paqaradas Qualitäten.

Mit seinem aktuellen "GSN-Index" von 61,94 gehört er eigentlich in die Bundesliga. Mit einem "Performance-Score" von 57,56 stand er in unserer Elf der Hinrunde, und seitdem ist seine Leistung nur unwesentlich gefallen (56,89). Der 27-Jährige ist eine Standard-Maschine: Ecken, Flanken, Freistöße und lange Einwürfe gehören genauso zu seinen Stärken wie Distanzschüsse und das Passspiel.

Romano Schmid vom Tabellendritten SV Werder Bremen

Auch Romano Schmid verkörpert mit einem "GSN-Index" von 67,40 eigentlich einen Bundesliga-Spieler. Dass er aktuell keiner ist, hat wohl auch mit seinen Schwächen im Defensivverhalten zu tun. Auf der anderen Seite ist der 1,68-Meter-Mann aus Österreich aber ein offensiver Wirbelwind, der mit seinen Stärken in den Duellen Eins gegen Eins, seinem Antritt, seiner Beweglichkeit und seiner Technik allen Defensivreihen Probleme bereiten kann.

Herausragend ist Schmid mit seinen Pässen in die gegnerischen Schnittstellen. 2,48 solcher Zuspiele finden pro 90 Minuten seine Mitspieler und leiten oftmals große Chancen ein. Mit seinem genauso präzisen wie kreativen Passspiel findet der 22-Jährige immer wieder Räume für die Teamkollegen.

Sebastian Schonlau vom Tabellenvierten Hamburger SV

Sebastian Schonlau ist gelernter Innenverteidiger - und doch viel mehr. Der 27-Jährige ist nämlich eigentlich der Spielmacher in der Zweiten Liga schlechthin. Auf sensationelle 109,08 Aktionen kommt der Sommer-Neuzugang des HSV pro 90 Minuten. Jan Gyamerah (102,75) bringt es als einziger Teamkollege noch über die 100, danach fallen die Werte in der Statistik des HSV steil ab. Zum Vergleich: Kittel, dem aufgrund seiner Position die Bezeichnung Spielmacher zukommt, hat gerade einmal 64,61 Aktionen pro 90 Minuten.

Schonlau zeichnet seine Ruhe am Ball genauso aus wie seine Stabilität in den Zweikämpfen. Es leuchtet ein, dass seine Mitspieler in ihm einen vertrauenswürdigen Ballempfänger sehen. Durch sein gutes Positionsspiel bietet sich der 1,85-Meter-Mann allerdings auch oft an. Mit seinem aktuellen "GSN-Index" von 62,93 taugt Schonlau zum Bundesliga-Spieler. Und auch sein "Performance-Score" 58,67 kann sich sehen lassen.

Ko Itakura vom Tabellenfünften FC Schalke 04

Wenn ein Spieler bei Manchester City unter Vertrag steht, muss er gut sei. Und doch dürfte der Name Ko Itakura in Gelsenkirchen kaum jemandem etwas gesagt haben, als Schalke im Sommer die Verpflichtung des Japaners auf Leihbasis bekannt gab. Sieben Monate später hat sich der 25-Jährige auch hierzulande einen Namen gemacht. Und zwar als "Ballmagnet".

Wenn Itakura den Ball hat, dann gibt er ihn praktisch nicht mehr her - jedenfalls nicht freiwillig. Gerade einmal 1,95 Ballverluste leistet er sich pro 90 Minuten. Zu seinen Stärken gehören das defensive Eins gegen Eins, sein Positionsspiel und vor allem seine Standhaftigkeit, ihm unterlaufen auch unter Druck nur wenige Fehler. Nicht von ungefähr weist ihn sein aktueller "GSN-Index" (62,96) als Spieler mit Bundesliga-Format aus. Sein "Performance-Score" liegt bei 56,00.

Tobias Mohr vom Tabellensechsten 1. FC Heidenheim

Was wäre Heidenheim ohne Tobias Mohr? Wahrscheinlich ein gutes Stück schlechter. Denn kein anderer Spieler in den Reihen von Trainer Frank Schmidt kreiert so zuverlässig Chancen wie der Mann vom linken Flügel: Für 2,20 Möglichkeiten pro 90 Minuten sorgt der 26-Jährige. Zum Vergleich: Seine Teamkollegen Christian Kühlwetter, Tim Kleindienst, Marnon Busch und Jonas Föhrenbach, die in dieser Statistik mannschaftsintern die folgenden Plätze belegen, kommen alle zusammen gerade einmal auf 1,94 kreierte Torchancen.

Dass Mohr auch selbst Tore erzielen kann, hat der gebürtige Aachener am vergangenen Freitag beim 3:1-Sieg gegen Hannover 96 mit seinem Tor aus gut 35 Metern eindrucksvoll bewiesen. Zu seinen Stärken zählen allerdings nicht zuletzt auch Flanken, Passspiel und Tempo. Trotz allem muss auch Mohr sich im Aufstiegsrennen noch strecken. Sein "Performance-Score" von 53,78 offenbart fehlende Konstanz. Mit seinem aktuellen "GSN-Index" von 56,93 gilt er ein durchschnittlicher Zweitliga-Kicker - jedoch verfügt auch er über einen gehörigen Schuss Genialität.

