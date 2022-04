Aufstieg lohnt sich für Hansa Rostock: Schulden deutlich gesenkt Stand: 28.04.2022 18:01 Uhr Der sportliche Erfolg von Hansa Rostock schlägt sich auch in den Finanzen nieder. Laut einer Clubmitteilung konnten die Fremdverbindlichtkeiten um rund ein Drittel gesenkt werden. Insgesamt geht es um sieben Millionen Euro.

Die Mecklenburger leisteten nach eigenen Angaben eine Sondertilgung bei einem Gläubiger und handelten einen Schuldenerlass aus. "Bei der Sondertilgung handelt es sich um eine außerordentliche Rückzahlung in Höhe von 2,1 Millionen Euro durch die F.C. Hansa Rostock GmbH [&] Co. KGaA und 1,9 Millionen Euro durch die Ostseestadion GmbH [&] Co. KG", gab der Fußball-Zweitligist am Donnerstag bekannt. Der Stadion-GmbH wurden zudem drei Millionen Euro Schulden erlassen.

Hansa habe in den vergangenen Jahren gute wirtschaftliche Ergebnisse erzielt und diese hätten sich durch den Aufstieg in die Zweite Liga noch einmal verbessert. In dieser Saison verzeichnet der Club demnach Umsatzrekorde unter anderem beim Merchandising und bei der Vermarktung.

Präsident Marien: "Entwicklung enorm vorangetrieben"

"Nach der harten Sanierungs- und Konsolidierungsphase ist es uns in den vergangenen Jahren gelungen, die Neuverschuldung des Vereins zu stoppen und zugleich die Entwicklung unserer Geschäftsfelder enorm voranzutreiben sowie entsprechende Erlöse zu generieren", sagte Präsident Robert Marien und fügte hinzu: "Nun sind wir in einer Phase, in der wir nach und nach unsere noch bestehenden Verbindlichkeiten abbauen wollen."

