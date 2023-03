Anna Geßner erste Fußballerin in MV in Männer-Mannschaft Stand: 26.03.2023 17:38 Uhr In der Fußball-Kreisoberliga der Herren stand am Wochenende zum ersten Mal eine Frau in einem Männerteam in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Platz. Anna Geßner spielte für die Greifswalder Hengste gegen den FC Landhagen.

Anna Geßner spielt seit dem Herbst vergangenen Jahres für die Greifswalder - bis zum Wochenende allerdings nur im Training. Am Sonntag stand sie zum ersten Mal im Kader im regulären Ligabetrieb - eine Premiere in Mecklenburg-Vorpommern. Aus dem erhofften Startelf-Debüt wurde leider nichts. Zuerst drückte Anna Geßner noch die Bank, aber in der 34. Minute wurde sie eingewechselt, weil sich ein Spieler der Startelf verletzt hatte. "Dann hieß es: Let's go!", sagte die Debütantin nach dem Spiel.

Trotz 1:4-Niederlage: "Es hat Spaß gemacht"

Am Ende konnte sie aber auch nicht verhindern, dass die "Hengste" dem FC Landhagen mit 1:4 unterlagen. Trotz der Niederlage war die Greifswalderin nach der Partie zufrieden: "Es hat Spaß gemacht zu spielen". Sie sei viel gelaufen, habe sich bei Zweikämpfen nicht versteckt und versucht, "viele Räume aufzumachen". Es war eine "intensive" Erfahrung - "auch wenn das Ergebnis höher ausgefallen ist, als es hätte sein müssen."

"Die Jungs sind auf einmal viel schneller gelaufen"

"Sie hatte uns letztes Jahr bei Instagram angeschrieben, ob sie nicht mal bei uns vorbeischauen kann", sagte einer von Anna Geßners Mitspielern. Eigentlich wollte sie zunächst nur mittrainieren. Doch es gefiel ihr auf Anhieb - "und so ist sie bei uns geblieben." Sehr zur Zufriedenheit der Trainer, "denn die Jungs sind auf einmal viel schneller gelaufen als vorher." Der Club stellte einen Sonderantrag beim Landesfußballverband und dann ging alles seinen Gang. Nach rund einem Monat war die Bestätigung da. Auch Anna ist zufrieden. "Alle waren supernett zu mir." Klar gebe es hin und wieder einen blöden Spruch - "aber da steht man drüber - und ich drücke auch das ein oder andere mal einen Spruch zurück", sagt Anna Geßner.

Landesfußballverband veränderte Statuten

Ursprünglich konnten in Mecklenburg-Vorpommern Frauen nur bei Freundschaftsspielen der Männer auflaufen. Seit September vergangenen Jahres geht das auch bei Pflichtspielen - das hatte der Landesfußballverband beschlossen. Derzeit nutzen neben Anna Geßner noch fünf weitere Frauen diese Sondergenehmigung, sie waren bislang aber noch bei keinem Pflichtspiel eingesetzt worden. Der Verband wünscht sich, dass bald noch mehr Frauen auf dem Platz stehen.

