DFB-Pokal: FC St. Pauli siegt mit Glück beim Viertligisten SV Straelen

4:3 in letzter Minute: FC St. Pauli zittert sich in Runde zwei Stand: 30.07.2022 14:55 Uhr Nach dem gelungenen Zweitliga-Auftakt war der FC St. Pauli auch im DFB-Pokal erfolgreich: Die Hamburger gewannen am Sonnabend ihr Erstrundenspiel beim Regionalligisten SV 19 Straelen mit 4:3 (2:2).

von Sebastian Ragoß

Ein entspannter Nachmittag war die Partie im Stadion des MSV Duisburg allerdings nicht. Und das hatte sich St. Pauli selbst zuzuschreiben. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz überzeugte über weite Strecken mit gutem und variablem Offensivspiel, vergab jedoch reihenweise Torgelegenheiten und offenbarte in der Defensive große Abstimmungsprobleme.

Hamburger vergeben reihenweise Chancen

Schon in der Anfangsviertelstunde hätten die Hamburger für klare Verhältnisse sorgen können. Doch Unvermögen oder Straelen-Keeper Kevin Kratzsch verhinderten die Führung. Diese erzielten dann die Gastgeber mit ihrer ersten Chance: Jaron Vicario (19.) nutzte die großen Räume in St. Paulis Defensive.

Bei diesem Muster blieb es: Wenn es dem Regionallisten gelang, in die gegnerische Hälfte zu kommen, wurde es fast immer gefährlich für das Schultz-Team, das seinerseits munter Chance auf Chance ausließ. Bezeichnend: Die Führung gelang den Hamburgern durch zwei Standards. Zunächst rutschte ein Freistoß von Eric Smith ins Tor (26.). Dann köpfte Jakov Medic eine Smith-Flanke ein (40.).

Für Beruhigung sorgte dies aber nicht. Im direkten Gegenzug hebelte Straelen St. Pauli erneut aus und kam durch Amoros Nshimirimana (42.) zum 2:2. Spektakel-Freunde hatten ihren Spaß, der Favorit eher nicht.

Rot, Ausgleich und Siegtor in letzter Minute

Wirklich beruhigen konnte St. Pauli die Partie auch in der zweiten Hälfte nicht, obwohl durch den gerade eingewechselten David Otto das 3:2 gelang (62.). Es folgten drei fatale Minuten: Zunächst sah Manolis Saliakas nach einem groben Foul die Rote Karte (77.). Dann ließ Jaron Vicario bei einem Freistoß St. Paulis Keeper Dennis Smarsch wie einen Anfänger aussehen - 3:3 (80.).

Eine Pointe hatte die Begegnung aber noch: Medic traf in letzter Minute zum Sieg, wenn auch mit viel Glück. Smith traf mit einem Freistoß den Pfosten, von dort sprang Medic der Ball an den Rücken und ins Tor. So blieb St. Pauli eine Blamage erspart, Arbeit gibt es für Schultz vor allem im Defensivbereich in den kommenden Wochen aber reichlich.

1.Spieltag, 30.07.2022 13:01 Uhr SV Straelen 3 FC St. Pauli 4 Tore: 1 :0 Vicario (19.) 1: 1 Smith (26.) 1: 2 Medic (40.) 2 :2 Nshimirimana (42.) 2: 3 D. Otto (62.) 3 :3 Vicario (80.) 3: 4 Medic (90.)

SV Straelen: Kratzsch - Cirillo, Päffgen, Baraza, Miyamoto - Fionouke, Munsters (74. N'Diaye), Mata, Vicario, Harouz - Nshimirimana (60. Munsters)

FC St. Pauli: Smarsch - Saliakas, Medic, Fazliji (90.+3 Dzwigala), Paqarada - Smith, Irvine, Hartel, Daschner (61. Boukhalfa) - J. Eggestein (78. Zander), Matanovic (61. D. Otto)

Zuschauer: 10000



Weitere Daten zum Spiel Kratzsch - Cirillo, Päffgen, Baraza, Miyamoto - Fionouke, Munsters (74. N'Diaye), Mata, Vicario, Harouz - Nshimirimana (60. Munsters)Smarsch - Saliakas, Medic, Fazliji (90.+3 Dzwigala), Paqarada - Smith, Irvine, Hartel, Daschner (61. Boukhalfa) - J. Eggestein (78. Zander), Matanovic (61. D. Otto)10000

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 30.07.2022 | 19:30 Uhr