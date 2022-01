3:0 gegen Düsseldorf - Werder Bremen klettert auf Platz drei Stand: 15.01.2022 15:23 Uhr Fußball-Zweitligist Werder Bremen bleibt unter Ole Werner weiter ungeschlagen. Das 3:0 (0:0) am Sonnabend gegen Fortuna Düsseldorf war der vierte Sieg im vierten Spiel für den Coach, der die Hanseaten seit Anfang Dezember trainiert.

von Johannes Freytag

Doppelpacker Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Erfolg gegen die viel zu passiv agierenden Düsseldorfer, die sich in der gesamten Partie keine wirklich gefährliche Torchance erspielten. Allerdings fiel die Entscheidung zugunsten der Hanseaten erst nach dem Platzverweis für Fortuna-Profi Kristoffer Peterson in der 58. Minute. Bis dahin waren die Bremer vor dem Gästetor nicht zwingend genug.

Durch den Sieg verdrängte Werder den HSV (nur 1:1 in Dresden) vom dritten Tabellenplatz. Am Sonntag könnte Schalke aber wiederum an den Grün-Weißen vorbeiziehen, wenn die Königsblauen in Kiel gewinnen.

Corona-Genesene in der Startelf

Werder-Coach Ole Werner setzte auf jene Elf, die vor der kurzen Winterpause 4:1 bei Hannover 96 gewonnen hatte. Marco Friedl, Milos Veljkovic und Füllkrug standen somit in der Startelf. Das Trio war am 2. Januar positiv auf das Corona-Virus getestet worden und durfte erst zu Beginn dieser Woche die häusliche Isolation verlassen.

Werder nur anfangs überlegen

Die Bremer dominierten die Partie zunächst klar. Füllkrug (9.), Leonardo Bittencourt (15.) und Ducksch (20.) hatten erste gute Torgelegenheiten für die Norddeutschen, die im Mittelfeld früh pressten und Bälle eroberten. Der sehr defensiv agierende Gegner aus Düsseldorf tauchte nur selten im Werder-Strafraum auf. Allerdings gelang es der Fortuna mit zunehmender Spieldauer besser, auch die Bremer vom Tor fernzuhalten. Viele kleine Fouls trugen dazu bei, dass die Partie immer zerfahrener wurde. Torlos ging es in die Pause.

Rot für Düsseldorfs Peterson

Nach dem Wiederbeginn spielten die Gastgeber wieder etwas druckvoller und nach einer knappen Stunde auch in Überzahl: Düsseldorfs Kristoffer Peterson unterband einen Bremer Konter, indem er den auf der rechten Seite davoneilenden Felix Agu rüde umgrätschte. Schiedsrichter Tobias Reichel, der bis dahin ohne eine Karte ausgekommen war, schickte den Sünder mit Rot vom Platz (58.). Eine harte, aber vertretbare Entscheidung, zumal Agu verletzt ausgewechselt werden musste.

Füllkrug und Ducksch machen alles klar

Und mit einem Mann mehr auf dem Platz gelang den Hanseaten dann endlich der ersehnte Treffer. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Ducksch in den Strafraum, wo Füllkrug per Kopf das 1:0 erzielte (68.). Der Videocheck ergab, dass sich der Bremer Stürmer zum Zeitpunkt der Hereingabe auf gleicher Höhe mit seinem Gegenspieler befand. Kurz darauf erzielte Ducksch nach tollem Pass von Romano Schmid das vermeintliche 2:0, doch diesmal hielt der Treffer der Video-Überprüfung nicht Stand - Ducksch stand vor seinem Sololauf mit seiner Fußspitze im Abseits (73.).

Wenig später durfte Werders Angreifer aber doch seinen neunten Saisontreffer bejubeln. Nach Querpass von Niklas Schmidt ließ Ducksch aus zehn Metern Düsseldorfs Keeper Florian Kastenmeier keine Chance (80.). Die Grün-Weißen hatten nun leichtes Spiel und Füllkrug sorgte mit seinem zweiten Tor für den Endstand (87.).

19.Spieltag, 15.01.2022 13:30 Uhr Werder Bremen 3 F. Düsseldorf 0 Tore: 1 :0 Füllkrug (68.) 2 :0 Ducksch (80.) 3 :0 Füllkrug (87.)

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic (88. L.L. Mai), Toprak, Friedl - Agu (60. Weiser), A. Jung - Groß (88. Gruew), R. Schmid (81. Rapp), Bittencourt (60. N. Schmidt) - Ducksch, Füllkrug

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Klarer, Oberdorf, Gavory (86. Hartherz) - Tanaka (79. Sobottka) - Narey, Appelkamp (72. Pledl), Piotrowski (79. Kownacki), Peterson - Hennings (79. Bozenik)

