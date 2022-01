2:1 gegen Saarbrücken: Der VfL Osnabrück kann aufatmen Stand: 15.01.2022 15:58 Uhr Der VfL Osnabrück kann nach dem ersten Spiel des neuen Jahres aufatmen. Die Niedersachsen gewannen am Sonnabend das umkämpfte Drittliga-Spiel gegen den 1.FC Saarbrücken mit 2:1 (1:0).

von Jakob Silvester Schmidt

Die Mannschaft von VfL-Trainer Daniel Scherning begann lebhaft. Schnell wurde sichtbar, dass Osnabrück auf Wiedergutmachunng aus war - der Zweitliga-Absteiger hatte vor Weihnachten vier der jüngsten fünf Ligaspiele verloren. An Selbstbewusstsein mangelte es den Niedersachsen aber nicht - die erste gute Chance hatte Osnabrücks Stürmer Marc Heider (2.), der nach einer Flanke aus dem Halbfeld im Sechzehner zum Abschluss kam. Der Schuss des 35-Jährigen wurde allerdings zur Ecke abgeblockt.

Saarbrücken war in der Anfangsphase zaghaft und kam nicht ins Spiel. Der VfL Osnabrück nutzte das aus und traf durch Sören Betram (15.) zum verdienten 1:0. Nach einer gute Spielverlagerung von Florian Klainhansl kam der Ball in Nähe des Strafraums auf Felix Higl, der den Ball gut verarbeitete und auf Bertram legte. Der Stürmer traf aus der Strafraummitte in die rechte Torecke.

Die vielversprechende Anfangsphase verflog. Saarbrücken übernahm zwar die Spielkontrolle, erarbeitet sich aber nur Halbchancen durch Standardsituationen. Es sah danach aus, dass Osnabrück die 1:0-Führung mit in die Halbzeit nehmen würde. Doch dann hatten die Gäste die große Chance: Nach einem Fehler von Maurice Trapp im eigenen Aufbauspiel kam Tobias Jänicke an den Ball, lief alleine auf Phlipp Kühn zu, scheiterte aber am VfL-Schlussmann (42.). Dieser parierte auch kurz darauf gegen Jänicke.

Osnabrück machte sich das Leben selbst schwer

Nach dem Seitenwechsel kamen die Niedersachsen wieder gut ins Spiel. Wie im ersten Durchgang versuchte der VfL, direkt Druck auszuüben und kam immer wieder zu Torannäherungen. Den Osnabrückern war jedoch anzumerken, dass sie aktuell nicht in der Lage sind, ein Spiel über 90 Minuten zu kontrollieren. Saarbrückens Stürmer Jänicke (55.) kam nach einer Fehler im Aufbauspiel zu seiner dritten Großchance - wiederholt hieß der Sieger Kühn.

Das Spiel wurde spätestens nach der 60. Minute wieder ausgeglichener. Osnabrück versuchte es durch schnelle Konter - mit Erfolg: Sven Köhler gewann den Ball in der eigenen Hälfte, marschierte mit ganz viel Platz Richtung Strafraum des Gegners und behielt den Kopf oben. Sebastian Klaas (83.) schob nach Zuspiel zum 2:0 ein.

Die vorzeitige Entscheidung sollte dies aber nicht gewesen sein. Justin Steinkötter (87.) traf kurze Zeit später nach einem Standard aus dem Halbfeld. Nicht einmal eine Minute später (88.) fast sogar das 2:2 - der eingewechselte Minos Gouras schoss haarscharf am linken Pfosten vorbei. Glück für den VfL, dem die Erleichterung nach dem knappen Sieg deutlich anzusehen war.

21.Spieltag, 15.01.2022 14:00 Uhr VfL Osnabrück 2 Saarbrücken 1 Tore: 1 :0 Bertram (16.) 2 :0 Klaas (84.) 2: 1 Steinkötter (87.)

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré, U. Taffertshofer, M. Trapp, Kleinhansl - Köhler (90. Wähling) - L. Kunze, Bapoh (73. Klaas) - Bertram (64. Opoku), Heider, Higl (90. Wooten)

Saarbrücken: Batz - D. Ernst, Boeder, Zellner (89. Bösel), Krätschmer (79. Mario Müller) - Zeitz - Jänicke (59. Jacob), Kerber (79. Gouras) - Scheu (58. Steinkötter), Grimaldi, Günther-Schmidt

