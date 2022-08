2:1 gegen Bielefeld: Roßbach schießt Rostock ins Glück Stand: 06.08.2022 22:23 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock ist am Samstagabend durch ein spätes Tor von Damian Roßbach ein 2:1 (1:1) gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld gelungen. Für den FCH stehen nach drei Spieltagen nun schon sechs Punkte auf dem Konto.

von Christian Görtzen

Die Freude der Anhänger darüber war im Augenblick des Schlusspfiffs fast grenzenlos. Hansa-Trainer Jens Härtel, der seine 50. Zweitliga-Partie absolvierte, und seine Profis rissen die Arme nach oben. Im Zentrum der Feierlichkeiten stand der Mann mit dem Helm: Abwehrspieler Roßbach. Dank ihm ist den Mecklenburgern ein starker Start in die Saison gelungen.

Pröger schießt Rostock in Führung

Die Gastgeber hatten sich gegen den Bundesliga-Absteiger schnell ein optisches Übergewicht erspielt. Schon nach einer Viertelstunde hätte sich daraus fast etwas Zählbares ergeben. Nach Ecke von Simon Rhein stieg in der Strafraummitte Rostocks Verteidiger Ryan Malone hoch zum Ball, setzte diesen aber knapp am Pfosten vorbei.

Gerade als sich die Ostwestfalen etwas zu befreien schienen, durch Massaya Okugawa (23.) und Ex-Hansa-Profi Oliver Hüsing (24.) zu guten Chancen kamen, schlugen die Norddeutschen zu. Nach einem Fehlpass der Bielefelder im Spielaufbau bediente John Verhoek seinen Teamkollegen Kai Pröger, und der traf nach einer Körpertäuschung mit einem satten Schuss zum 1:0 (25.). Hansa Rostock trat auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wesentlich entschlossener auf als die Gäste, die zum Teil erschreckend behäbig agierten. Die Führung des FCH zur Pause war völlig verdient.

Roßbach lässt die Hansa-Fans jubeln

Die Bielefelder kamen ganz anders aus der Kabine, wirkten plötzlich spritzig - und egalisierten schnell zum 1:1 (48.). Der ehemalige Kieler Janni Serra ließ Hansa-Keeper Markus Kolke mit einem Flachschuss aus zwölf Metern keine Chance. Es dauerte lange, bis die Gastgeber wieder zu einer Chance kamen - die aber war sehr gut. Dennis Dressel schoss den Ball per Dropkick knapp am Ziel vorbei (70.).

Nur wenige Sekunden nachdem Morris Schröter eine Top-Chance vergeben hatte (85.), durften die Hansa-Fans doch jubeln. Nach Rheins Ecke verlängerte Malone den Ball an den Fünf-Meter-Raum, wo Roßbach bereitstand. Der aufgerückte Verteidiger agte die Kugel humorlos zum 2:1 ins Netz (85.). Rhein traf sogar noch in der dritten Minute der Nachspielzeit den Pfosten, doch es reichte auch so zum Gewinn der drei Punkte.

3.Spieltag, 06.08.2022 20:30 Uhr Hansa Rostock 2 Arm.Bielefeld 1 Tore: 1 :0 Pröger (25.) 1: 1 Serra (48.) 2 :1 Roßbach (85.)

Hansa Rostock: Kolke - R. Malone, Fröde, Roßbach - Neidhart, Dressel, Thill (90. Strauß), Rhein, Ingelsson (71. Schumacher) - Pröger (71. Schröter), Verhoek (71. Hinterseer)

Arm.Bielefeld: Kapino - Sidler (79. de Medina), Jäkel, Hüsing, Oczipka - Rzatkowski, Vasiliadis, Okugawa (71. Bello), Hack - Serra (82. F. Krüger), Klos (71. Lasme)

Zuschauer: 24300



