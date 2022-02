0:2 in Freiburg - zehnte Saisonniederlage für den SV Meppen Stand: 19.02.2022 15:58 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen muss weiter auf den zweiten Sieg im Jahr 2022 warten. Die Emsländer unterlagen am Sonnabend beim SC Freiburg II ein wenig unglücklich mit 0:2 (0:1).

von Johannes Freytag

Die zehnte Saisonniederlage haben sich die Niedersachsen dennoch weitgehend selbst zuzuschreiben, weil sie die erste Hälfte der Partie komplett verschliefen. Im zweiten Durchgang agierte die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt zwar druckvoller, hätte aber auch weitere Gegentreffer kassieren können. In der Tabelle haben die Meppener als Achter mit 41 Zählern den Anschluss an die Aufstiegsränge etwas verloren.

Kommenden Sonnabend (14 Uhr) haben die Emsländer den VfL Osnabrück zu Gast. Der NDR überträgt das Nordduell live im Fernsehen und auf NDR.de.

Tankulic fälscht unglücklich ab - 0:1

Meppens Offensivmann Krüger hatte den ersten Torabschluss der Partie (3.), den ersten Treffer aber erzielten die Freiburger: Robert Wagner schoss aus 25 Metern einen Freistoß zentral und flach und eigentlich gar nicht mal so gefährlich in Richtung Tor - der Ball wurde aber von Luka Tankulic derart abgefälscht, dass Erik Domaschke in die falsche Ecke flog und machtlos war (10.).

Jung dominiert Alt

Auch danach hatte das jüngste Team der Liga (Freiburg) gegen das älteste (Meppen) mehr vom Spiel und hätte auch 2:0 führen können: Wagners Distanzschuss lenkte Domaschke aber mit den Fingerspitzen an den Pfosten (40.). Die Gäste hingegen kamen kaum einmal gefährlich in den Freiburger Strafraum - David Blachas Distanzschuss, der weit über das Tor ging, blieb die einzige halbwegs gute Chance (38.).

Meppen drängt auf den Ausgleich

SVM-Coach Rico Schmitt reagierte in der Pause und brachte in Richard Sukuta-Pasu einen neuen Mann für die Offensive. Der 31-Jährige hatte prompt die Gelegenheiten zum Ausgleich, vergab aber zweimal (48., 58.). Auch Morgan Faßbender brachte den Ball nicht im Freiburger Netz unter, SC-Keeper Noah Atubolu parierte den Kopfball des Meppeners mit einer Glanztat (69.).

Wirbel um vermeintlichen Elfmeter

Es war nun eine offene Partie, in der auch die Gastgeber ihre Torchancen hatten. Enzo Leopold scheiterte an Domaschke (55.), Daniels Ontuzans traf nur die Latte (76.). Kurz vor dem Ende jubelten die Meppener schon über einen ihn zugesprochenen Elfmeter - Philipp Treu hatte im Strafraum gegen Lars Bünning das Bein sehr hoch, der Meppener ging zu Boden. Doch Schiedsrichter Patrick Hanslbauer entschied sich nach Rücksprache mit seinem Assistenten für indirekten Freistoß, weil Bünning offenbar nicht getroffen worden war (85.).

Die Mepper machten aus der Situation aber nichts und so kam es wie es kommen musste: Nach Vorarbeit von Vermej traf Ontuzans in der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand (90.+2).

27.Spieltag, 19.02.2022 14:00 Uhr SC Freiburg II 2 SV Meppen 0 Tore: 1 :0 R. Wagner (10.) 2 :0 Ontuzans (90. +2)

SC Freiburg II: Atubolu - Sildillia, Kammerknecht, K. Schmidt (90.+1 Braun-Schumacher) - Treu, Engelhardt, R. Wagner, Risch - Leopold (68. Kammerbauer), Kehrer (71. Ontuzans) - Vermeij

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer (78. Feigenspan), Bünning, Dombrowka (78. Guder) - Blacha, Fedl (46. Bähre) - Ametov (68. Hemlein), Tankulic, Faßbender - L. Krüger (46. Sukuta-Pasu)

Zuschauer: 1250



