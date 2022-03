Stand: 02.03.2022 20:48 Uhr Volleyballerinnen des Schweriner SC feiern fünften Sieg in Folge

Die Volleyballerinnen des Schweriner SC haben in der Bundesliga ihren fünften Sieg in Folge gefeiert. Das Team von Coach Felix Koslowski bezwang am Mittwochabend den USC Münster vor heimischer Kulisse glatt mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:14) und verbesserte sich auf den vierten Tabellenplatz. Ergebnisse und Tabelle | 02.03.2022 20:45