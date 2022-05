Stand: 19.05.2022 19:29 Uhr Tennis: Kerber erreicht Halbfinale in Straßburg

Angelique Kerber hat beim WTA-Tennisturnier in Straßburg weiteres Selbstvertrauen für die am Sonntag beginnenden French Open gesammelt. Die frühere Weltranglistenerste schlug am Donnerstag im Viertelfinale die Polin Magda Linette mit 6:2, 4:6, 6:4 und damit ihre Auftaktgegnerin in Paris. Am Freitag trifft die Kielerin auf die Weltranglisten-94. Oceane Dodin (Frankreich). Kerber war zuvor in Miami, Stuttgart und Rom jeweils in ihren Auftaktmatches gescheitert. | 19.05.2022 20:00