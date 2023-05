Stand: 01.05.2023 14:59 Uhr Schulter-Operation: Saison-Aus für Wolfsburgs Lacroix

Im Kampf um einen Platz auf der europäischen Fußballbühne wird Bundesligist VfL Wolfsburg bis zum Saisonende auf Maxence Lacroix verzichten müssen. Dies teilte der Tabellensiebte am Montag mit. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler hatte sich beim 3:0-Sieg der Niedersachsen am Sonntag gegen Mainz 05 eine schwerwiegende Schulterverletzung zugezogen. In den kommenden Tagen wird sich der Franzose einem operativen Eingriff unterziehen müssen. | 01.05.2023 14:58