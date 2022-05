Stand: 19.05.2022 13:02 Uhr Maina verlässt Hannover 96 und wechselt zum 1. FC Köln

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Linton Maina vom Zweitligisten Hannover 96 verpflichtet. Der 22 Jahre alte Außenspieler kommt ablösefrei und hat in Köln einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Dies teilte der Club am Donnerstag mit, Maina war bereits am vergangenen Wochenende bei Hannovers 3:2-Erfolg gegen den FC Ingolstadt verabschiedet worden. | 19.05.2022 13:00