Stand: 26.01.2022 14:28 Uhr Corona bei Schweriner Volleyballerinnen - Stuttgart-Spiel abgesagt

Das für den heutigen Mittwoch angesetzte Viertelfinal-Hinspiel im Volleyball-Europapokal des SSC Schwerin beim MTV Stuttgart ist Corona-bedingt abgesagt. Bei den Schwerinerinnen sind "mehrere positive Testergebnisse aufgetreten", wie der Club mitteilte. Die Mannschaft war bereits in Stuttgart und hat nun in getrennten Fahrgemeinschaften die Heimreise angetreten. Das Spiel wird voraussichtlich auf den 9. Februar verlegt, das Heimspiel in Schwerin soll wie geplant am 3. Februar stattfinden. Abgesagt worden ist auch das Bundesliga-Spiel des SSC bei Vilsbiburg am Sonnabend. Sollte es am 9. Februar zum Rückspiel gegen Stuttgart kommen, müssen auch für die beiden Liga-Spiele gegen Neuwied (8. und 10. Februar) neue Termine gefunden werden. | 26.01.2022 14:22