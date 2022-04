Stand: 24.04.2022 12:07 Uhr Boxkampf in Hamburg wegen Corona abgesagt

Bei der Boxveranstaltung im Hamburger Universum-Gym musste sechs Stunden vor Beginn Corona-bedingt der zweite Hauptkampf abgesagt. Die in acht Kämpfen unbesiegte Hamburgerin Natalie Zimmermann sollte gegen die Französin Marina Sakharov antreten. "Meine Kontrahentin ist positiv getestet worden. Ich wünsche ihr gute Besserung. Natürlich bin ich frustriert", sagte Zimmermann. Die Leichtgewichtlerin soll sich nun am 21. Mai in Hamburg für einen Titelkampf empfehlen. | 24.04.2022 12:06