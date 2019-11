Stand: 27.11.2019 11:05 Uhr

Mit Lichterketten kommt Weihnachtsstimmung auf

Lichterketten sorgen an dunklen Abenden buchstäblich für Lichtblicke - und das sowohl im Garten und auf dem Balkon als auch in der Wohnung. Mit ein bisschen Fantasie lassen sie sich in Vasen, Schalen oder auch einfachen Blumentöpfen zu wunderschönen weihnachtlichen Dekorationen arrangieren.

Sehr gut geeignet für schöne Dekorationen sind natürliche Materialien, wie man sie bei Waldspaziergängen findet oder auf Wochenmärkten kaufen kann. Dazu zählen etwa Kiefern- und Tannenzapfen, Zweige mit schönen Beeren oder auch Buchsbaumzweige. Sie lassen sich gut kombinieren mit kleinen Tannenbaumkugeln oder weihnachtlichen Anhängern. In Kombination mit Lichterketten lassen sich so stimmungsvolle weihnachtliche Arrangements in Glasvasen, Blumentöpfen oder Schalen zusammenstellen.

Große Vielfalt an Lichterketten für drinnen und draußen

Lichterketten sind im Handel in großer Auswahl erhältlich - von zarten Drahtketten für kleine Vasen bis hin zu langen Ketten mit mehreren Hundert Lichtern für den Garten. Meist handelt es sich dabei mittlerweile um LED-Lichterketten. Diese sind besonders stromsparend und daher besonders empfehlenswert. Ob die Kette sowohl für drinnen als auch oder draußen geeignet ist, steht auf der Packung.

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 13.12.2018 | 16:20 Uhr