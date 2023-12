Threads: So funktioniert die X-Alternative von Meta

Threads ist eine Kurznachrichten-App des Internetkonzerns Meta von Mark Zuckerberg. Die Funktionen von Threads ähneln denen von X. Nutzer können Kurztexte, Bilder, Videos und Links veröffentlichen, fremde Beiträge lesen und darauf antworten. Auch die Optik ist ähnlich: Bei Threads sind Gesprächsverläufe mit einer seitlichen Linie gekennzeichnet, am unteren Rand des Beitrags finden Nutzer die Anzahl der Antworten und Likes. Außerdem sind auch bei Threads einige Nutzer-Profile mit den für X typischen Haken versehen, der die Echtheit des Threads-Accounts bestätigt. Der Name der App leitet sich ab von der Bezeichnung für einen digitalen Nachrichtenverlauf zu einem Thema - einem Thread.

Die Threads-App von Meta ist an ihrem Logo erkennbar, ein weißes @-ähnliches Zeichen auf schwarzem Grund. Sie ist nicht zu verwechseln mit einer gleichnamigen App zum Chatten am Arbeitsplatz, deren Logo allerdings ganz anders aussieht und weiße Quadrate auf lilafarbenem Hintergrund zeigt. Der Unterschied ist auch in der Domain erkennbar: So besitzt die bereits seit 2019 bestehende Arbeitsplatz-Chat-App die Domain threads.com, während Metas Threads über die Domain threads.net erreichbar ist.