Threads: So funktioniert Zuckerbergs Twitter-Alternative

Ein Thread bezeichnet einen digitalen Nachrichtenverlauf zu einem Thema. Threads ist ein Kurznachrichtendienst des Internetkonzerns Meta von Mark Zuckerberg. Die Funktionen von Threads ähneln denen von Twitter. Nutzer können Kurztexte, Bilder, Videos und Links veröffentlichen, fremde Beiträge lesen und darauf antworten.



Auch die Optik ist ähnlich: Bei Threads sind Gesprächsverläufe mit einer seitlichen Linie gekennzeichnet, am unteren Rand eines jeweiligen Beitrags finden Nutzer die Anzahl der Antworten und Likes. Außerdem sind auch bei Threads einige Nutzer-Profile mit den für Twitter typischen Haken versehen, der die Echtheit des Threads-Accounts bestätigt.

Im Detail gibt es zwischen Threads und Twitter durchaus Unterschiede: Threads-Nutzer können Kurznachrichten mit bis zu 500 Zeichen posten. Bei Twitter sind maximal 280 Zeichen möglich, lediglich zahlende Abonnenten mit einem umstrittenen Twitter Blue-Abo können bis zu 4.000 Zeichen posten. Zudem gibt es bei Threads bisher noch keine klickbaren Hashtags, die Nutzer auf Beiträge der gleichen Thematik lenken.



Neben Accounts, denen Nutzer aktiv folgen, werden bei Threads auch empfohlene Inhalte angezeigt. Threads lässt sich zudem nur mit bestehendem Instagram-Account nutzen. Dadurch kann die neue Meta-App auf Daten aus teilweise jahrelanger Nutzung der Instagram-User und auf deren Kontakte zugreifen.

Threads ist aktuell in Deutschland nicht verfügbar. Bei der Sucheingabe "Threads" im App-Store wird der neue Meta-Dienst nicht angezeigt. Die Website www.threads.net enthält einen QR-Code zur App-Installation. Beim Scannen dieses Codes wird im Smartphone die Fehlermeldung "App nicht verfügbar" angezeigt.



Zum Startzeitpunkt der Threads-App Anfang Juli gab es für europäische Nutzer noch Möglichkeiten, die App zum Beispiel über ausländische App-Stores oder andere technische Umwege herunterzuladen. Inzwischen hat Meta jedoch zusätzliche Sperren eingeführt, sodass die App in Europa nicht genutzt werden kann.

Wann und ob Threads in Deutschland an den Start gehen wird, ist unklar. Der Meta-Konzern hat sich bisher nicht offiziell zu möglichen Plänen geäußert, Threads in Europa bereitzustellen.

Auch zu den Gründen, warum Threads in Deutschland nicht verfügbar ist, hat sich der Meta-Konzern bislang nicht geäußert. Experten vermuten, dass es am Gesetz über digitale Märkte der EU liegt. Dieses soll für einen fairen Wettbewerb zwischen kleinen Unternehmen und großen Online-Plattformen sorgen. Laut Gesetz dürfen große Online-Konzerne unter anderem keine personenbezogenen Daten für einen anderen als den ursprünglichen Zweck einsetzen. Ein Problem könnte in diesem Rahmen die Übertragung der Daten von bestehenden Instagram-Konten auf Threads sein.

Die Threads-App galt bei ihrem Start am 5. Juli 2023 als große Konkurrenz zu Twitter. Fünf Tage nach dem Start verzeichnete der neue Kurznachrichtendienst Gründer Mark Zuckerberg zufolge bereits 100 Millionen Anmeldungen.



Laut dem Internet-Analyse-Unternehmen Similarweb lag die Zahl der täglichen aktiven Nutzer von Threads auf Android-Geräten am 7. Juli 2023 bei 49 Millionen. Innerhalb einer Woche fiel die Zahl jedoch auf 23,6 Millionen Nutzer. Auch die durchschnittliche Nutzungszeit von Threads auf Android-Geräten sank im Vergleich vom 7. bis zum 14. Juli von 21 auf 6 Minuten. Die zahlreichen Anmeldungen zum App-Start könnten auf die erste Neugier der Nutzer zurückzuführen sein. Ob sich Threads langfristig gegen Twitter durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.