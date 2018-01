Stand: 19.01.2018 08:36 Uhr

Haushalt entrümpeln und Geld verdienen von Annette Niemeyer

Wenn in Keller, Dachboden und Abstellkammer nichts mehr hineinpasst, beginnt oft das große Ausmisten. Doch wohin mit dem alten Krempel? Am Anfang steht das Sortieren: Was gehört in den Müll? Und was findet noch dankbare Abnehmer? Einen Tipp dazu gibt die Stiftung Warentest: Könnte man die gebrauchten Klamotten, Handys, Fahrräder und Büchern guten Gewissens einem Freund oder Verwandten schenken, eignen sich die Gegenstände in der Regel auch für den Verkauf.

Altkleider im Second-Hand-Laden verkaufen

Je jünger und hochwertiger Altkleider sind, umso mehr Geld lässt sich damit verdienen. Saubere und unbeschädigte Kleidung kann man einem örtlichen Second-Hand-Laden anbieten. Oft wird die Kleidung dort in Kommission genommen. Das bedeutet: Man bekommt nur Geld, wenn die gebrauchte Kleidung einen Käufer findet.

Altkleider im Internet verkaufen

Bei Second-Hand-Läden im Internet, die sich auf Design-Mode spezialisiert haben, gibt es in der Regel verschiedene Varianten des Verkaufs:

Der Verkäufer kümmert sich um alles - Fotos erstellen, Text zu den Kleidungsstücken schreiben, Kundenanfragen beantworten.

Concierge-Service: Die Online-Plattform kümmert sich um Fotos, Texte und Kundenkontakt. Dafür behalten die Anbieter einen größeren Teil des Erlöses.

Sofort-Bezahlung: Die Verkäufer schicken ihre Kleidung versichert und portofrei an den Online-Second-Hand-Laden und werden sofort bezahlt. Um alles Weitere kümmert sich der Ankäufer.

Online-Plattformen für Altkleider

Online-Plattformen für Design-Mode sind zum Beispiel rebelle.com, cash4brands.de, und vestiairecollective.de. Für gewöhnliche Kleidung gibt es Anbieter wie kleiderkreisel.de, kleiderkorb.de und momox-fashion.de.

Preise für Altkleider

Verkäufer müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Preise für gebrauchte Textilien deutlich unter dem ehemaligen Neupreis der Ware liegen. Wer einen Zwischenhändler einschaltet, wird in der Regel weniger erlösen, als wenn man sich selbst um den Verkauf kümmert.

Altkleider-Container

Wohin mit Altkleidern, die sich nicht mehr verkaufen lassen oder die man nicht verkaufen möchte? Tristan Jorde, Umweltberater bei der Verbraucherzentrale Hamburg, gibt Tipps:

Kleidung so lange wie möglich tragen, erst dann ins Recycling oder in den Restmüll geben.

Bei Altkleider-Containern ist oft nicht klar, was mit den Sachen geschieht. Nicht immer wird die Kleidung kostenlos an Bedürftige weitergegeben, sondern weiterverkauft, um die Kosten für den Transport, das Sortieren und das Recycling zu decken. Etwa 30 Prozent der in Deutschland gesammelten Altkleider landen als Second-Hand-Kleidung in Ostafrika.

Statt Altkleider um die halbe Welt zu schicken, kann man sie auf einem Flohmarkt, bei einer nachbarschaftlich organisierten Tauschkiste oder einer gemeinnützigen Kleiderkammer abgeben.

Bei Altkleider-Containern empfiehlt Tristan Jorde auf das "FairWertungs-Siegel" zu achten. "FairWertung" ist der Dachverband der gemeinnützigen Altkleidersammler in Deutschland. Die Unternehmen verpflichten sich, ihre Altkleider-Verwertung transparent zu machen. Auf der Website fairwertung.de gibt es auch eine Standort-Suche für die Container.

