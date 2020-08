Stand: 13.08.2020 17:36 Uhr - Markt

Pizzadienst von Benjamin Cordes

Pizzadienste: Nicht immer frisch und lecker

Der Kühlschrank leer, keine Lust zu kochen, und sowieso wäre eine Pizza jetzt genau das Richtige! In solchen Momenten rufen viele einen Bringdienst an. Davon gibt es auf dem Pizza-Markt so einige. Und in Corona-Zeiten haben besonders viele Verbraucher Lieferdienste angerufen. Doch Qualität, Frische und auch Lieferzeiten lassen oft zu wünschen übrig. Markt deckt auf!

Dieses Thema im Programm: Markt | 17.08.2020 | 20:15 Uhr