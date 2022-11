Paypal: Das sollten Verbraucher beim Online-Bezahlen beachten Stand: 25.11.2022 14:08 Uhr Auf den Dienstleister Paypal verlassen sich immer mehr Menschen, wenn sie in Online-Shops bezahlen. Doch welche Vor- und Nachteile haben Funktionen wie Guthaben und Käuferschutz?

von Victor Kupka

Paypal ist ein internationaler Zahlungsdienstleister. Das Prinzip ist einfach: Kundinnen und Kunden hinterlegen eine Kreditkarte oder erteilen für ihr Bankkonto ein SEPA-Lastschriftmandat. Auch ein Guthaben kann man auf sein Paypal-Konto laden. Kauft man nun online ein, ist Paypal zwischen Online-Händler und den Kunden geschaltet. Paypal verspricht unkomplizierte und schnelle Zahlungen sowie Hilfe im Streitfall - unter anderem mit dem sogenanntem "Käuferschutz", falls die gekaufte Ware zum Beispiel defekt ist oder gar nicht erst ankommt.

Paypal-Guthaben: Gesetzliche Einlagensicherung gilt nicht

Guthaben bei europäischen Banken sind meist "einlagengesichert". Sollte eine Bank also pleite gehen, so bekommen Kunden ihr Geld bis zu 100.000 Euro wieder - ohne größere Rechtsstreitigkeiten. Bei Paypal und ähnlichen Diensten gelte das aber nicht, warnt Philipp Rehberg von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Auch wenn eine Insolvenz bei Paypal eher unwahrscheinlich ist, sollte man deshalb nicht allzu viel Geld beim Zahlungsdienstleister bunkern.

"In 30 Tagen bezahlen"-Funktion: Nicht den Überblick verlieren

Paypal bietet die Funktion "in 30 Tagen bezahlen" an. Hierbei handelt es sich im Grunde um einen Kauf auf Rechnung. Erst 30 Tage nach einem Kauf zieht Paypal das Geld vom Girokonto oder der Kreditkarte ein. Wer hier den Überblick über ausstehende Summen verliert, kann böse Überraschungen erleben. Oft haben gerade junge Menschen damit Probleme.

"Käuferschutz" bei Paypal: Nicht immer läuft es reibungslos

Meist ist das Bezahlen per Paypal problemlos. Doch bei den Verbraucherzentralen sind auch Beschwerden über den Zahlungsverkehr mit Paypal bekannt. Auch bei dem viel beworbenen "Käuferschutz" hake es immer mal wieder.

Paypal hat seinen Firmensitz in Luxemburg. Das Unternehmen ist international tätig und entsprechend groß. Für Kunden sei es oft schwierig, vernünftigen Support zu bekommen, berichten die Verbraucherzentralen. Auf Antworten und Lösungen müsse man oft lange warten und selbst immer wieder nachhaken.

Sofort online bezahlen - das geht auch per Kreditkarte

Paypal und andere Zahlungsdienstleister bieten im Vergleich zur klassischen Überweisung einen entscheidenden Vorteil: Die Zahlung geschieht unmittelbar. Zahlungen sind also nicht an Wochentage und die Tageszeit gebunden. Allein eine sogenannte "Sofortüberweisung" kommt dem gleich, doch diese bieten viele Banken nicht kostenfrei an. Wer online sofort bezahlen möchte, hat alternativ meist nur die Möglichkeit, das per Kreditkarte zu tun.

