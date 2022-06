Neue Corona-Testverordnung: Das ändert sich beim Schnelltest Stand: 28.06.2022 13:37 Uhr Ab 1. Juli sind Corona-Schnelltests nicht mehr für alle kostenlos. Das sieht die neue Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vor. Wer hat Anspruch darauf und worauf muss man achten?

Kostenlose Antigen-Schnelltests auf Staatskosten wird es künftig nur noch für Risikogruppen geben. Andere können sich nur noch aus bestimmten Gründen testen lassen und müssen für die sogenannten Bürgertests drei Euro zahlen. Die Bundesländer haben die Möglichkeit, diesen Eigenanteil zu übernehmen. Ob ein Anspruch auf einen kostenlosen oder bezuschussten Test besteht, müssen Apotheken und andere Teststellen prüfen. Bürgerinnen und Bürger müssen entsprechende Nachweise vorlegen.

Wer hat Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest?

Besucher von Pflege- und medizinischen Einrichtungen: Personen, die Menschen in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern besuchen wollen.

Kinder unter 6 Jahren

Schwangere, die sich im ersten Drittel der Schwangerschaft befinden.

Chronisch Kranke, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Studienteilnehmer: Personen, die aktuell an Studien zu Corona-Impfstoffen teilnehmen oder in den vergangen drei Monaten teilgenommen haben.

Infizierte: Personen, die sich aufgrund einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion in Isolation befinden und sich freitesten lassen wollen.

Wer kann sich für drei Euro testen lassen?

Besuch einer Freizeitveranstaltung: Personen, die am selben Tag eine Veranstaltung in einem Innenraum besuchen werden.

Besuch besonders gefährdeter Menschen: Personen, die am gleichen Tag Kontakt zu einer Person über 60 Jahren haben werden oder eine Person mit chronischen Erkrankungen besuchen.

Rote Meldung in Corona-Warn-App: Personen, die durch die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts eine Warnung mit der Statusanzeige erhöhtes Risiko haben.

Kontakt zu Infizierten: Personen, die mit einer infizierten Person im selben Haushalt leben.

Welche Nachweise muss man in Apotheke oder Teststelle vorlegen?

Für einen Schnelltest in einer Apotheke oder Teststelle genügte es bisher, einen amtlichen Lichtbildausweis zum Nachweis der Identität vorzulegen. Künftig reichen Personalausweis oder Pass in vielen Fällen nicht aus. Personen, die sich testen lassen wollen, müssen nachweisen, dass sie aus einem der genannten Gründe anspruchsberechtigt sind. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, oder Schwangere brauchen ein ärztliches Zeugnis im Original.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte an, dass auch für die Drei-Euro-Tests glaubwürdige Belege verlangt würden, "das heißt man muss sich eintragen in eine Liste und den Testanlass begründen".

