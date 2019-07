Stand: 25.07.2019 11:00 Uhr

Lebensmittel im Sommer richtig lagern

Matschige Pfirsiche, schimmliges Brot, saure Milch: Bei Hitze und Schwüle verderben viele Lebensmittel schnell. Denn bei hoher Luftfeuchtigkeit und warmen Temperaturen vermehren sich Mikroorganismen besonders gut. Das hat zur Folge, dass Lebensmittel in kürzester Zeit schlecht werden.

Obst und Gemüse kühl lagern

Bei Sommerhitze sollten daher viele Produkte im Kühlschrank lagern, darunter die meisten Obst- und Gemüsesorten. Auch exotische Früchte wie Kiwi und Feige, die normalerweise bei Zimmertemperatur gelagert werden, dürfen dann ins Gemüsefach. Tomaten, Auberginen und Kürbis sollten dagegen lieber draußen bleiben und zügig verbraucht werden. Sie verlieren durch die Kälte ihr Aroma.

Brot ungeschnitten kaufen

Da sie bei schwüler Wärme schneller schimmeln, können auch Brot und Kuchen einen Platz im Kühlschrank bekommen. Allerdings verlieren beide bei längerer Kühlung an Geschmack und sollten daher nur vorübergehend dort lagern. Tipp: Kaufen Sie ganze Brotlaibe statt bereits vorgeschnittenes Brot, denn einzelne Scheiben bieten dem Schimmel mehr Angriffsfläche und verderben schneller. Alternativ können vorgeschnittene Scheiben einzeln eingefroren und kurz vor dem Verzehr aufgetaut werden.

Wird Milch bei Gewitter sauer?

Auch Milch und Milchprodukte wie Joghurt, Quark oder Sahne gehören generell in den Kühlschrank. Bei schwüler Wärme werden sie aber besonders schnell schlecht, denn dann vermehren sich die Milchsäurebakterien besonders gut. Die Bauernregel, nach der Milch bei Gewitterluft sauer wird, trifft aber nur auf ungekühlte Milch zu.

Nur kleine Mengen einkaufen

Meist ist der Platz im Kühlschrank jedoch begrenzt. Daher gilt bei Hitze: Lieber kleinere Mengen frisch einkaufen und die Lebensmittel schnell verbrauchen. Dann bleibt auch noch Platz zum Kühlen von Getränken.

Einkaufen bei Hitze: Kühltasche nicht vergessen

Bei sommerlichen Temperaturen empfiehlt es sich, zum Einkaufen immer eine Kühltasche mitzunehmen, um Produkte wie Fleisch, Fisch, Milch und Tiefkühlkost zwischenzulagern, ohne die Kühlkette zu unterbrechen. Das gilt vor allem, wenn die Einkäufe im Auto transportiert werden. Dort steigen die Temperaturen im Inneren beim Parken schnell über 40 Grad.

Um die Zeit ohne Kühlung möglichst kurz zu halten, die besonders hitzeempfindlichen Lebensmittel am besten erst zum Schluss in den Einkaufswagen legen und gleich nach dem Bezahlen in die Kühltasche packen.

