Das 49-Euro-Ticket folgt auf das 9-Euro-Ticket: Wann kommt es?

Das 49-Euro-Ticket soll laut Beschluss von Bund und Ländern "schnellstmöglich" eingeführt werden. Verkehrsminister Volker Wissing stellte einen Start zum 1. Januar 2023 in Aussicht. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und die Minister der Länder halten eine Einführung zum Ende des ersten Quartals 2023 für wahrscheinlicher.

Das Deutschlandticket wird zunächst für 49 Euro pro Monat eingeführt. Später könnte es teurer werden. Die Verkehrsminister planen ab dem zweiten Jahr eine "Dynamisierung" in Form eines automatischen Inflationsausgleichs. Das neue Ticket wird zunächst bis Ende 2024 je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert. Neben einem deutschlandweit gültigen Ticket kann es auch länderspezifische Tickets geben. Berlin hatte nach dem 9-Euro-Ticket ein 29-Euro-Monatsticket beschlossen, das seit Oktober im Abo erhältlich ist und bis Ende März nur in Berlin gilt. In Niedersachsen plant die neue Landesregierung laut Koalitionsvertrag ein landesweites Ticket für 29 Euro im Monat für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende.

Das 49-Euro-Ticket soll wie zuvor das 9-Euro-Ticket für alle Linienbusse, U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen gelten, außerdem für Nah- und Regionalverkehrszüge der 2. Klasse. Nicht gültig ist es in Fernverkehrs-Zügen wie ICE oder IC.

Ja, das 49-Euro-Ticket gilt deutschlandweit für Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr. Ein Beispiel: Mit einem in Hamburg beim Hamburger Verkehrsverbund gekauften Neun-Euro-Ticket dürfen auch Regionalbahnen in Bayern oder die U-Bahn in Berlin genutzt werden. Auch auf den Hamburger Hafenfähren und den Fähren der Kieler Fördeschifffahrt wird das Ticket akzeptiert. Nicht eingeschlossen sind Fähren zu den schleswig-holsteinischen Nordsee-Inseln sowie Fernverkehrs-Züge (ICE, IC, EC).

Das Deutschlandticket soll es digital in einem monatlich kündbaren Abonnement geben. Ob es auch im Papierformat am Fahrkartenautomaten zu kaufen sein wird, ist noch unklar. Darüber entscheiden die Länder und Verkehrsverbünde. Das 9-Euro-Ticket war am Automaten und in den Kundenzentren der Nahverkehrsverbünde und der Deutschen Bahn erhältlich, außerdem über die Apps und die Internetseiten der Verkehrsbetriebe sowie über die Bahn-App DB Navigator.

Das neue Deutschlandticket ist zwar deutlich teurer als neun Euro im Monat, dürfte sich aber für viele Verbraucherinnen und Verbraucher trotzdem lohnen. Wer ein Jahresabo für Bus und Bahn im Stadtgebiet von Hannover hat, zahlt beispielsweise 59,80 Euro im Monat. Wer dafür künftig das 49-Euro-Ticket nutzen kann, würde jährlich rund 130 Euro sparen. Mit einem Abo für die drei Tarifzonen A, B und C zahlt man 97,80 Euro im Monat und hätte mit dem neuen Ticket 585 Euro Ersparnis im Jahr.