Cannabis: Was bedeutet die geplante Legalisierung in Deutschland?

Politiker wollen mit einer Legalisierung den unkontrollierten Handel und Konsum über den Schwarzmarkt und damit die organisierte Kriminalität eindämmen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will zudem den Jugendschutz erhöhen - die bisherige Kontrollpolitik sei gescheitert.

Cannabis soll im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen werden.

Erwachsene dürfen künftig bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenbedarf besitzen.

Im privaten Eigenanbau sind der Besitz von bis zu 50 Gramm sowie bis zu drei weibliche blühende Pflanzen pro erwachsene Person erlaubt.

Strafbar soll im öffentlichen Raum erst ein Besitz ab 30 Gramm sein, im privaten ab 60 Gramm. Bei Überschreitung der Besitzgrenzen drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 30.000 Euro.

Anbau und Abgabe soll vorerst über nicht gewinnorientierte Anbauvereinigungen oder Cannabis-Clubs ermöglicht werden, wie sie zum Beispiel in einigen Regionen Spaniens und in Malta bereits erlaubt sind.

Die Anbauvereinigungen dürfen maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag pro Person an ihre Mitglieder abgeben, insgesamt im Monat aber höchstens 50 Gramm. Ihren Mitgliedern dürfen sie maximal sieben Samen oder fünf Stecklinge pro Monat zum Eigenanbau weitergeben.

Das Mindestalter für eine Mitgliedschaft ist 18 Jahre, maximal sind 500 Mitglieder pro Club erlaubt.

Sind Mitglieder unter 21 Jahre alt, bekommen sie höchstens 30 Gramm pro Monat, das Cannabis darf einen THC-Gehalt von zehn Prozent nicht überschreiten.

Die Clubs müssen Jugendschutz-, Sucht- und Präventionsbeauftragte benennen und dürfen keine Werbung machen. Zudem müssen sie einen Mindestabstand von 200 Metern zu Schulen und anderen Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie zu Spielplätzen einhalten.

Eine Mitgliedschaft in mehreren Vereinen ist verboten.

Der Konsum von Cannabis vor Ort in den Anbauvereinigungen ist nicht erlaubt.

Laut Entwurf würden auf die Cannabis-Produkte Umsatzsteuer sowie eine gesonderte "Cannabis-Steuer" fällig werden.

Erwerb, Besitz und Anbau von Cannabis bleibt für Minderjährige weiterhin verboten, sie werden aber nicht strafrechtlich verfolgt. Minderjährigen Cannabis-Konsumenten soll die Teilnahme an Interventions- und Präventionsprogrammen angeboten werden. Die Weitergabe von Cannabis an Minderjährige bleibt strafbar.

Zum Schutz Minderjähriger werden einige Strafen verschärft, etwa wenn über 21-Jährige Minderjährige zum Anbau oder Kauf von Cannabis anstiften oder sie dabei unterstützen. Dann droht ihnen eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, für die gewerbsmäßige Abgabe von Cannabis an Minderjährige mindestens zwei Jahre.

Rund um Schulen, Kitas, Spielplätze und öffentlichen Sportstätten ist der Cannabis-Konsum in einem Radius von 100 Metern verboten. In Fußgängerzonen darf laut Gesetzentwurf zwischen 7 und 20 Uhr nicht gekifft werden.

Das Bundesverkehrsministerium soll bis Ende März 2024 einen Grenzwert für den Cannabis-Wirkstoff THC vorgeschlagen, um eine Regelung wie bei der 0,5-Promille-Grenze bei Alkohol festzulegen. Bisher gilt ein striktes Verbot, unter dem Einfluss von Cannabis Auto oder Motorrad zu fahren. Es drohen mindestens 500 Euro Bußgeld, ein monatelanges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und - im schlimmsten Fall - der Entzug der Fahrerlaubnis.

In einem zweiten Schritt der Cannabis-Legalisierung sollen in Kommunen mehrerer Bundesländer kommerzielle Lieferketten getestet werden, von der Produktion über den Vertrieb bis zum Verkauf in Fachgeschäften. Welche Regionen dafür ausgewählt werden, steht noch nicht fest. Mehrere Städte, zum Beispiel Berlin, Bremen und Schwerin bekundeten bereits Interesse. Bayern hingegen ist strikt gegen die Pläne - das Bundesland befürchtet Drogentourismus. Die Projekte sollen wissenschaftlich begleitet, auf fünf Jahre befristet und auf die Einwohner dieser Kommunen beschränkt sein. Dieser zweite Schritt der geplanten Legalisierung soll laut Bundesregierung in Abstimmung mit der EU erfolgen.

Cannabis ist die lateinische Bezeichnung für die Hanfpflanze, die seit Jahrtausenden als Rohstoff genutzt wird. Aus den weiblichen Pflanzen lassen sich Rauschmittel gewinnen - Marihuana aus getrockneten Pflanzenteilen (meist Blüten), Haschisch und Haschisch-Öl aus dem extrahierten Harz der weiblichen Blüten. Für die berauschende Wirkung ist das THC (Tetrahydrocannabinol) verantwortlich.

THC beeinflusst das zentrale Nervensystem. In kleinen Dosen kann es Euphorie, Angstverlust, Beruhigung und Schläfrigkeit auslösen und wird daher häufig mit der Wirkung von Alkohol verglichen. THC kann aber auch Übelkeit und Brechreiz unterdrücken. Erklärt wird die Wirkung damit, dass das pflanzliche THC die körpereigenen Cannabis-Rezeptoren aus der Balance bringt. Der menschliche Körper verfügt über ein eigenes Cannabis-System (Endocannabinoide), das Teil des Nervensystems ist und sehr viele Körperfunktionen mitregelt.

Seit 2017 ist der Einsatz von Cannabis als Medizin in begründeten Einzelfällen zulässig. Mit den Cannabis-Arzneien, die auf Rezept erhältlich sind, werden seither vor allem Schmerzen behandelt. Wirkstoffgehalt und Zusammensetzung werden regelmäßig kontrolliert. Die bereits bestehenden Regelungen zu Medizinal-Cannabis sollen nach Verabschiedung des neuen Gesetzes im Wesentlichen inhaltlich unverändert bleiben.

Langfristiger Cannabis-Konsum ist Experten zufolge mit seelischen, sozialen und körperlichen Risiken verbunden. Nach heutigem Kenntnisstand geht man aber davon aus, dass gravierende Hirnschäden, wie sie von Alkohol bekannt sind, nicht verursacht werden. Diverse Studien liefern jedoch Hinweise für einen Zusammenhang zwischen regelmäßigem Cannabis-Konsum und Psychosen, demnach steigt das Risiko bei hochpotentem Cannabis (THC-Gehalt über 10 Prozent) deutlich an. Die Gefahr, dass sich Cannabis als "Einstiegsdroge" etabliert, wurde lange kontrovers diskutiert. Laut Deutscher Suchthilfe (DHS) steigt jedoch nur ein geringer Anteil der Cannabis-Konsumenten langfristig auf härtere Drogen um.

Im Gegensatz zu legalen Suchtstoffen wie Tabak und Alkohol gilt Cannabis in Deutschland bislang als illegale Substanz, die neben Drogen wie etwa Heroin und MDMA ("Ecstasy") unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) fällt. Somit ist jeglicher Besitz von Cannabis und Cannabisprodukten (Haschisch, Marihuana) aktuell noch strafbar. Bei einer geringen Menge, die zum Eigengebrauch bestimmt ist, kann die Staatsanwaltschaft von einer Strafverfolgung absehen. Die Grenzen, bis zu wie viel Gramm eine Menge als gering eingestuft wird, variieren je nach Bundesland.

Ja. Frühere Verurteilungen wegen Besitzes oder Eigenanbaus bis 25 Gramm oder maximal drei Pflanzen können auf Antrag aus dem Bundeszentralregister gelöscht werden. Auch entsprechende laufende Straf- und Ermittlungsverfahren werden beendet.

Das Gesetz in seiner jetzigen Form sei keine Entlastung für die Justiz, meint Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD). "Durch die geplante rückwirkende Straffreiheit müssten die Kolleginnen und Kollegen bei den Staatsanwaltschaften eine massenhafte Flut an Akten händisch auswerten, um festzustellen, ob die weitere Strafverfolgung kurzerhand zu beenden ist", so Wahlmann. Hier gehe es nicht um ein paar Fälle, sondern um Hunderttausende von Akten. Gerichte müssten ausgesprochene Gesamtstrafen, bei denen auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz einbezogen wurden, nochmals überprüfen und gegebenenfalls neu fassen. In Mecklenburg-Vorpommern müssen nach Angaben des Justizministeriums rund 6.400 offene Verfahren geprüft werden.

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hält das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung für handwerklich schlecht gemacht: "Der nun vorliegende Entwurf ist Murks, denn es ist ein schlechter Kompromiss." Das Gesetz sei nicht praxistauglich. Das eigentliche Ziel, mit einer gesteuerten Abgabe Verbesserungen und Entlastungen zu erreichen, werde so in der Praxis fehlschlagen. Die Kontrollen zu den geplanten Cannabis-Clubs seien für die Polizei und die Ordnungsbehörden überhaupt nicht praktikabel umsetzbar. "Auch gibt es keine vernünftige Präventionsarbeit für Kinder und Jugendliche. Das war ein wesentliches Versprechen. Es gibt aber weder extra Geld dafür, noch werden die Strukturen in diesem Bereich verbessert."

Der Richterbund kritisiert unter anderem, dass das Gesetz "zu kleinteilig" sei und die Justiz zusätzlich belasten würde, da es zu vielen Gerichtsverfahren führen werde. Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) befürchtet durch die Cannabispläne der Bundesregierung eine starke Mehrbelastung. Die Verbände der Kinder- und Jugendmediziner warnen vor den Gesundheitsgefahren für junge Menschen. Deren psychische Gesundheit und Entwicklungschancen würden durch die Teil-Legalisierung gefährdet. Kritiker äußerten zudem Zweifel, dass es mit der Cannabis-Freigabe wie erhofft gelingen werde, die Drogenkriminalität und den Schwarzmarkt einzudämmen oder den Umstieg auf härtere Drogen zu verhindern.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hält die Teil-Legalisierung für Menschen unter 25 Jahren für problematisch, weil das menschliche Gehirn erst ungefähr in diesem Alter ausgereift ist. Regelmäßiger Cannabis-Konsum störe die Hirnentwicklung dauerhaft, sagt Verbandschef Thomas Fischbach. Der Weltdrogenbericht legt einen Zusammenhang zwischen gestiegenem Cannabis-Konsum und einer Zunahme psychischer Störungen nahe und führt das auf die weltweit fortschreitende Legalisierung von Cannabis zurück. Die Freigabe verharmlose eine Droge, "die nachgewiesenermaßen abhängig macht und zu schweren Entwicklungsschäden führen kann - gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen", sagt der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Er verwies auf unheilbare Schäden im Entwicklungsprozess des Gehirns bis zum 25. Lebensjahr. Es drohten Psychosen, Depressionen und Angststörungen.