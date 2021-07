Stand: 02.09.2016 12:38 Uhr Bohnen: Vielfältiges Gemüse von Benjamin Cordes

Bohnen gibt es in mehr als hundert Sorten, zum Beispiel Buschbohnen, Stangenbohnen, dicke Bohnen, rote und weiße Bohnen. Das beliebte Gemüse enthält viele gesunde Mineral- und Ballaststoffe. Bohnen eignen sich als leckere Zutat zum Beispiel für Nudelsoßen, Salate, Dips, Tortillas und Püree. Dabei kommt es auf die richtige Zubereitung der verschiedenen Bohnensorten an.

Bohnen reich an Ballaststoffen, Antioxidantien und Folsäure

In Bohnen stecken mehr Ballaststoffe als in jedem anderen Gemüse, sagt Ernährungsberaterin Anja Thiesbürger. Ihrer Einschätzung nach kann der regelmäßige Verzehr von Bohnen dazu beitragen, das Risiko für Darm-, Brust- und Prostatakrebs zu senken. Der hohe Gehalt an Antioxidantien und Folsäure könne das Risiko für einen Schlaganfall reduzieren und den Cholesterinwert verbessern.

Frisch, tiefgekühlt, getrocknet oder aus der Konserve?

Die Ernährungsberaterin empfiehlt, mit frischen Bohnen zu kochen. Sie enthalten in der Regel am meisten Nährstoffe. Wenn es schnell gehen muss, greift Anja Thiesbürger zu tiefgekühlten Bohnen. Getrocknete Bohnen muss man vor dem Kochen lange einweichen. Dadurch werden sie besser bekömmlich. Bohnen in Dosen oder Gläsern werden durch Erhitzen haltbar gemacht. Dadurch gehen Nährstoffe verloren.

Bohnen niemals roh essen

In rohem Zustand sollte man Bohnen nicht essen, sagt Ernährungsberaterin Thiesbürger. Sie enthalten giftige Lektine, die zur Verklumpung der roten Blutkörperchen führen, Erbrechen und Durchfall auslösen können. Deshalb Bohnen immer garen.

Was gegen Blähungen hilft

Bohnen können Blähungen hervorrufen. Dagegen empfiehlt die Ernährungsberaterin Gewürze wie Fenchel, Anis und Kreuzkümmel, die Magen und Darm beruhigen.

