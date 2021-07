Bohnen sind gesund und liefern hochwertiges Eiweiß Stand: 16.06.2021 09:58 Uhr Bohnen enthalten viel hochwertiges Eiweiß. Deshalb machen sie lange satt und helfen beim Abnehmen. Sie sind gut für die Darmgesundheit und senken den Cholesterinspiegel.

Schon eine Portion Bohnen deckt den Tagesbedarf an Folsäure. Ihr hoher Kaliumanteil reguliert den Flüssigkeitshaushalt. Außerdem enthalten Bohnen Kalzium, ein Baustein für Knochen und Zähne, sowie Magnesium, das gut für Muskeln und Nerven ist. Zudem stecken in dem grünen Gemüse viel Eisen - wichtig für den Sauerstoff-Transport im Körper - und Zink, das die Wundheilung fördert. Aber: Bohnen enthalten auch Purin, das unser Körper in Harnsäure umwandelt. Deshalb sollten Gichtpatienten bei Bohnen vorsichtig sein.

Giftstoff Phasin - Bohnen niemals roh essen

Wie in anderen Hülsenfrüchten steckt auch in Bohnen der Giftstoff Phasin, der zu Bauchschmerzen, Fieber und Krämpfen führen kann. Bohnen deshalb immer gut kochen oder wässern: Hitze zerstört das Phasin - und Wasser schwemmt es aus. Das Einweichwasser darum unbedingt weggießen.

Bohnenkraut hilft bei der Verdauung

Bohnenkraut ist eine Pflanze, die so heißt, weil sie Bohnengerichten eine richtige Würze gibt - und die Bohne bekömmlicher macht. Denn Bohnen enthalten eine besondere Stärkeverbindung, einen Dreifach-Zucker, den unsere Darmbakterien lieben. Bei dessen Zersetzung entstehen Gase, die zu Völlegefühl, Bauchschmerzen und Blähungen führen können. Bohnenkraut kann die Entstehung der Gase zwar nicht verhindern, entspannt aber den Darm.

Frische Bohnen statt Konserven verwenden

Vorsicht bei Bohnen aus dem Glas oder der Dose: Sie enthalten häufig viel Salz und Zucker. Darum empfehlen Experten am besten frische oder eingefrorene Bohnen zu verwenden, auch wenn die Vorbereitung etwas aufwendiger ist. Dicke Bohnen muss man zuerst aus der Schale pulen und dann noch die Hülle um den Bohnenkern herum entfernen. Dafür enthalten sie wenige Kalorien und viel Eiweiß. Sie sind süßlich und schmecken sehr nussig - dieses Aroma kommt aber erst zum Vorschein, wenn man die zweite Schale entfernt, die sehr viele Gerb- und Bitterstoffe enthält.

Experten zum Thema Thomas Sampl

Süderstraße 159 a, Hamburg

www.thomas-sampl.de



Ratgeber

Tami Hardemann:

Volle Power Hülsenfrüchte: Grüne Proteine satt.

256 Seiten; Dorling Kindersley (2017); 19,95 Euro

Weitere Informationen Weitere Rezepte mit Bohnen Als Salat, Beilage oder leckeres Mus: Bohnen lassen sich vielfältig zubereiten, sind knackig und gesund. Am besten schmecken sie frisch. mehr Bohnen: Vielfältiges Gemüse Bohnen sind gesund. Kauft man sie am besten frisch, getrocknet, tiefgefroren oder in der Dose? Und worauf ist bei der Zubereitung verschiedener Bohnensorten zu achten? mehr Marmeladen und Chutneys kochen Beeren, Kirschen, Bohnen: Im Sommer gibt es regionales Obst und Gemüse in Hülle und Fülle. Als Marmelade, Chutney oder Eingekochtes bleibt es lange haltbar. mehr

Dieses Thema im Programm: Visite | 13.07.2021 | 20:15 Uhr