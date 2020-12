Aperitif: So vielfältig ist der kleine Drink vor dem Essen Stand: 21.12.2020 14:52 Uhr Ein festliches Essen zu Hause oder ein Besuch in einem besonderen Restaurant beginnen häufig mit einem Aperitif. Er soll den Appetit anregen und zugleich die Zeit bis zur Vorspeise überbrücken.

Hierzulande beliebt als Aperitif ist ein Glas Schaumwein. Ob Prosecco, Sekt oder Champagner ist eine Frage des Geschmacks und der Haushaltskasse. In jedem Fall sollte das perlende Getränk aber gut gekühlt sein.

Die Beliebten: Sekt mit Likör oder Saft

Der Schaumwein lässt sich auch hervorragend mit anderen alkoholischen oder alkoholfreien Getränken mischen. Als edler Klassiker gilt Kir Royal, die Kombination aus Champagner und einem Schuss Crème de Cassis, einem Likör aus schwarzen Johannisbeeren. Beliebt ist auch Sekt mit Orangensaft, der frisch gepresst am besten schmeckt.

Die Klassiker: Sherry, Wermut und Likör

Ein Klassiker unter den Aperitifs ist ein Gläschen spanischer Sherry, der in verschiedenen Varianten von sehr trocken bis süß angeboten wird. In Italien bevorzugt man Wermut, ein mit der Wermutpflanze und anderen Kräutern aromatisierter Wein. Wermutwein kommt ebenfalls in verschiedenen Geschmacksrichtungen in den Handel und trägt Markennamen wie Martini oder Cinzano. Während man diese Aperitifs pur trinkt, werden bittere Liköre als Longdrink gereicht, etwa mit Orangensaft oder Sodawasser gemischt. Die prominentesten Marken dieser Bitterliköre sind der kräftig rote Campari und der etwas hellere Aperol.

Die Gemischten: Longdrinks wie Hugo und Lillet

Neben diesen Alkoholika bieten sich diverse leichte Mixgetränke als Aperitif an. Zu den Dauerbrennern zählen Gin Tonic und Mischungen aus Anis-Spirituosen (Pastis, Pernod, Ouzo) mit Wasser. Aktuell sehr beliebt ist ein Spritz, eine norditalienische Mischung aus Weißwein oder Prosecco, sprudelndem Mineralwasser und Bitterlikör. Zu den Modegetränken zählen auch Hugo, ein Longdrink aus Prosecco, Holunderblüten-Sirup und Mineralwasser mit frischer Minze und Limette, sowie Lillet, ein Weinaperitif mit Zitrusnoten, der auf Eis oder gemischt serviert wird.

Alkoholfreie Aperitif-Alternativen

Wer auf Alkohol verzichten will, kann dennoch einen schmackhaften Aperitif genießen. Dazu bieten sich Fruchtsäfte mit wenig Süße an, etwa Rhabarber, Grapefruit und dunkler Traubensaft. Sie werden mit sprudelndem Mineralwasser verlängert. Alternativen sind ein Glas gut gewürzter Tomatensaft, Bitter Lemon oder Tonic. Außerdem gibt es alkoholfreie Mixturen, die an Bitterliköre erinnern.

Welcher Aperitif passt wozu?

Die Wahl des Aperitifs ist zunächst vom eigenen Geschmack abhängig. Als Grundregeln gelten:



der Geschmack soll auf das Essen einstimmen: ein leichter Aperitif vor einer leichten Vorspeise

keine eiskalten Getränke vor einer heißen Suppe

keine süßen Aperitifs vor trockenem Wein

keine Mischungen mit Milch oder Sahne, sie sättigen zu sehr

eine kleine Menge genügt, etwa 0,1 l

Was bedeutet Aperitif? Das Wort Aperitif geht auf das französische apéritif = (Magen-)öffner zurück und enthält den lateinischen Wortstamm aperire = öffnen. Spricht man von mehreren Getränken, erlaubt der Duden die Formen Aperitifs oder auch Aperitife.

