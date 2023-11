Abo bei Facebook und Instagram: Wie sollen Nutzer damit umgehen?

Meta wertet durch sogenanntes Tracking das Surfverhalten seiner Nutzer aus und zeigt ihnen darauf basierend personalisierte Werbung an. Diese Vorgehensweise wurde dem Konzern im Europäischen Wirtschaftsraum von der irischen Datenschutzbehörde - Meta hat seinen europäischen Sitz in Irland - untersagt und ein Bußgeld in Höhe von 390 Millionen Euro verhängt. Hintergrund: Die EU-Datenschutzgrundverordnung verlangt, dass Nutzer explizit zustimmen müssen, wenn ein Anbieter ihre Daten zur Personalisierung von Werbung verwendet. Mit dem Abo-Modell reagiert der Konzern auf diese Vorgaben und bietet künftig die Möglichkeit an, das Tracking abzulehnen. Die generierten Einnahmen sollen offenbar die Werbeverluste kompensieren.