Süßkartoffeln zubereiten: Rezepte und Tipps Stand: 14.02.2025 15:58 Uhr Ob aus dem Ofen, als Püree, Pommes oder auch roh im Salat: Mit ihrem feinen, süßlichen Aroma lassen sich Süßkartoffeln in der Küche sehr vielseitig verwenden. Zubereitungstipps und Rezepte.

Optisch erinnern Süßkartoffeln an große Kartoffeln, es handelt sich aber um eine völlig andere Pflanze. Geschmacklich erinnern die rötlichen Knollen an Möhren oder Kürbis, das Fruchtfleisch ist meist orange, es gibt aber auch lilafarbene Sorten. Im Handel sind Süßkartoffeln, die auch als Bataten bezeichnet werden, bei uns ganzjährig erhältlich. Meist kommt die Ware aus den USA, Südeuropa, Israel oder Ägypten. Robuste Sorten wachsen auch in Norddeutschland.

Süßkartoffeln zubereiten: Schälen nicht unbedingt nötig

Die Zubereitung ist ähnlich wie bei Kartoffeln - das Gemüse lässt sich kochen, im Ofen backen oder grillen. Süßkartoffeln muss man nicht unbedingt schälen, allerdings sollte man sie gründlich abwaschen und schadhafte Stellen herausschneiden. Vor der Weiterverarbeitung in grobe Stücke oder Scheiben schneiden, dann werden die Knollen schneller weich. In Salzwasser dauert das je nach Größe etwa 10 bis 15 Minuten, im Ofen etwas länger.

Püree, Ofengemüse und Pommes - so geht's

Sehr einfach und lecker ist die Zubereitung im Ofen. Dazu einfach die klein geschnittenen Süßkartoffeln mit etwas Öl sowie Salz und Kräutern bei circa 180 Grad garen, am besten zusammen mit anderem Gemüse, beispielsweise Zucchini, Blumenkohl, Paprika, Rote Bete oder Kartoffeln.

Für ein Süßkartoffel-Püree die Knollen nach dem Kochen kurz ausdampfen lassen, dann stampfen, Butter und Milch hinzufügen und mit Salz, Muskatnuss und eventuell etwa Paprika würzen. Statt Kuhmilch kann man auch Kokosmilch verwenden und das Püree mit etwas Limettensaft und Koriander verfeinern.

Damit Süßkartoffel-Pommes schön knusprig werden, empfiehlt es sich, die Stifte ausgiebig zu wässern - mindestens eine Stunde, am besten über Nacht. Dadurch entweicht die Stärke. Anschließend mit einem Küchentuch abtrocknen und mit etwas Kartoffel- oder Maisstärke bestäuben, bevor sie in die Fritteuse oder den Ofen kommen. Nach Belieben mit Salz, Paprika und Kräutern würzen.

Rezepte mit Süßkartoffeln

Auch als Rohkost lecker

Im Unterschied zu Kartoffeln kann man Süßkartoffeln auch roh verzehren, sie schmecken beispielsweise geraspelt oder in Stifte geschnitten in Salat, etwa in Kombination mit Nüssen, Apfel und Rucola.

Süßkartoffeln kaufen und richtig lagern

Beim Kauf darauf achten, dass die Knollen fest und nicht schrumpelig sind. Süßkartoffeln sind relativ lange haltbar, bei Zimmertemperatur etwa ein bis zwei Wochen. An einem kühlen, dunklen Ort bei Temperaturen um 15 Grad halten sie sogar mehrere Wochen. Im Kühlschrank ist es den Knollen aber zu kalt.

Viele gesunde Inhaltsstoffe

Süßkartoffeln enthalten nicht nur mehr Ballaststoffe als Kartoffeln, sondern auch mehr Stärke. Zugleich sind sie reich an Mineralstoffen wie Kalium und Magnesium sowie an Vitaminen. Besonders hoch ist der Gehalt an Betacarotin in orangefarbenen Süßkartoffeln, das der Körper in Vitamin A umwandelt. Der Stoff wird am besten aufgenommen, wenn das Gemüse mit etwas Fett gegessen wird.

Süßkartoffeln im Garten anbauen

Süßkartoffeln stammen ursprünglich aus den wärmeren Regionen Südamerikas und brauchen beim Anbau relativ viel Wärme. Wer sie im Garten pflanzen möchte, sollte daher einen sonnigen und geschützten Platz wählen. Die vorgezogenen Pflanzen können ab Juni ins Freiland. Die Knollen im Wurzelbereich wachsen erst ab September heran und müssen vor dem ersten Frost geerntet werden.

Dieses Thema im Programm: DAS! | 11.10.2024 | 18:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Warenkunde