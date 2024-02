Sendedatum: 05.02.2024 21:00 Uhr Gesunde Rezepte für Schwangere

Frisch Kochen in der Schwangerschaft lohnt sich für zwei! Denn der mütterliche Organismus, der jetzt rund um die Uhr "Mehrarbeit" hat, benötigt ein echtes Plus an Nährstoffen - und das liefert ihm eine möglichst naturbelassene Küche, Stichwort: Clean Eating! Und: In den ersten 1000 Tagen, von der Empfängnis bis zum zweiten Geburtstag, prägt das Essverhalten der Mutter auch die späteren Vorlieben und Gesundheitsrisiken der Kinder mit. Ein Grund mehr, all die süßen Backwaren und Snacks mit viel Weißmehl stehen zu lassen. Alternativen: Rohkost mit leckerem Dip, ein belegtes Vollkornbrot oder ein fix selbst gemachtes Dessert wie die köstlichen Kokospralinen.

Ideen gesucht? Bitte schön: Unten eine kleine, feine Auswahl aus den vielen vitalstoffreichen Rezepten der Ernährungs-Docs - Inspirationen für Frühstück, Mittag, Abendessen und für gesunde Snacks.

Dieses Thema im Programm: Die Ernährungs-Docs | 05.02.2024 | 21:00 Uhr