Feigenbaum schneiden: So geht es richtig Stand: 11.03.2023 05:00 Uhr In milden Regionen oder an idealen Standorten gedeihen Feigenbäume auch bei uns. Damit sie kräftig wachsen, benötigen Feigen einen Rückschnitt. Wann ist der beste Zeitpunkt dafür und worauf kommt es an?

Die Echte Feige (Ficus carica) gedeiht inzwischen selbst in Norddeutschland, sofern sie einen geschützten Standort im Garten bekommt. Als besonders robust gilt zum Beispiel die Sorte "Brown Turkey". Wie andere Obstgehölze auch, sollte der Feigenbaum regelmäßig geschnitten werden. So können sich kräftige neue Triebe bilden und die Ernte fällt reich aus.

Wann sollten Feigenbäume geschnitten werden?

Der richtige Zeitpunkt zum Rückschnitt des Feigenbaums ist das zeitige Frühjahr vor dem Austrieb. Je nach Witterung ist das etwa Ende Februar/Anfang März. Geschnitten werden sollte aber erst dann, wenn kein anhaltender Frost mehr zu erwarten ist. Bei in Kübeln gepflanzten Feigen schneidet man die Triebe, wenn es Zeit für den Umzug ins Freie ist. Das ist in der Regel im März. Am besten geeignet ist ein Tag mit bedecktem Himmel, so heilen die Wunden am schnellsten.

Darauf kommt es beim Rückschnitt an

Feigen bilden ihre Früchte sowohl an den Vorjahrestrieben als auch am neuen Austrieb. Allerdings reifen Früchte an jungen Trieben hierzulande bis zum Herbst meist nicht aus. Ein Rückschnitt bedeutet also in der Regel eine Einbuße der Ernte. Als Erstes sollten erfrorene Triebe geschnitten werden. Ob ein Trieb erfroren ist, kann man durch vorsichtiges Kratzen an der Rinde erkennen. Ist das Innere trocken, ist der Trieb erfroren. Geschnitten wird entweder bis ins gesunde Holz - oder der gesamte Trieb wird entfernt.

Geschnitten oder ganz entfernt werden sollten zudem Triebe, die ins Bauminnere wachsen, sich gegenseitig behindern oder aneinander reiben. Zudem sollte man darauf achten, dass die Krone nicht zu dicht wächst, da sonst ein Teil der Früchte nicht genug Sonne zum Reifen und Wachsen bekommt. Dafür beispielsweise einige Seitentriebe der Haupttriebe komplett entfernen. Haupttriebe und sehr lange Seitentriebe sollten ebenfalls gekürzt werden.

Die Garten- oder Astschere stets oberhalb eines - am besten nach außen weisenden - Auges ansetzen.

Wie oft sollten Feigen geschnitten werden?

Der beschriebene Erhaltungsschnitt kann jährlich erfolgen. Wurde dies viele Jahre versäumt oder zeigt sich die Feige nicht mehr vital, kann sie auch radikal zurückgeschnitten werden. Die Pflanze treibt in der Regel immer wieder neu aus, bildet dann aber im selben Jahr keine Früchte. Ein solcher Radikalschnitt sollte ebenfalls im zeitigen Frühjahr durchgeführt werden, ist jedoch nur im Abstand von einigen Jahren angeraten.

Wichtig: Beim Schneiden zur Sicherheit Handschuhe tragen, denn der austretende Milchsaft kann zu allergischen Reaktionen der Haut führen.

