Stand: 18.12.2019 11:32 Uhr - Mein Nachmittag

Vogelfutter selbst herstellen

Amsel, Meise, Spatz und Co: Im Winter freuen sich Gartenvögel über eine Extraportion Futter. Doch fertiges Vogelfutter aus dem Bau- oder Gartenmarkt ist nicht nur teuer, sondern enthält häufig auch Samen der Ambrosia-Pflanze, deren Pollen stark allergieauslösend sind. Selbst bei Futter, das als "Ambrosia kontrolliert" gekennzeichnet ist, sind teilweise Samen enthalten. Eine sichere und günstige Alternative zu gekauftem Futter ist selbst hergestelltes Vogelfutter. Wer mag, bringt es in originelle und dekorative Formen und füllt es beispielsweise in die Hälften einer Kokosnussschale oder formt es mit Plätzchenausstechern.

Futter für Vögel, Eichhörnchen und Igel Mein Nachmittag - 12.11.2019 16:20 Uhr Singvögel sowie Igel und Eichhörnchen freuen sich besonders in der kalten Jahreszeit über zusätzliche Nahrungsquellen. Fernsehgärtner Ole Beeker erklärt, wer was am liebsten frisst.







4,75 bei 20 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Das richtige Futter für heimische Gartenvögel

Heimische Wildvögel lassen sich grob einteilen in Körnerfresser, die mit ihrem kräftigen Schnabel auch harte Schalen aufbrechen können, und Weichfutterfresser. Körnerfresser bevorzugen Sonnenblumenkerne und andere grobe Körner, Weichfutterfresser lieben Haferflocken, Mohn, Kleie, Rosinen und Obst. Einige Vogelarten - darunter etwa Meisen - fressen sowohl weiches als auch Körnerfutter.

Weichfutterfresser : Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Amsel, Star

: Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Amsel, Star Körnerfresser : Fink, Sperling, Zeisig, Gimpel/Dompfaff

: Fink, Sperling, Zeisig, Gimpel/Dompfaff Allesfresser: Meise, Specht, Kleiber

Grundrezept für alle Vogelfutter-Varianten

300 Gramm Kokosfett (alternativ Rindertalg oder Butterschmalz) in einem Topf auf der Kochplatte erhitzen, aber nicht kochen lassen. Ins weiche Fett zwei Esslöffel Speiseöl und etwa 300 Gramm gemischte Körner (Sonnenblumenkerne, Hanfsaat, gehackte Nüsse) unterrühren. Für Weichfutterfresser wie Amsel, Drossel und Rotkehlchen eignen sich statt Sonnenblumenkernen Haferflocken, Weizenkleie und Rosinen.

Gefüllte Kokosnuss-Schale als Futterhäuschen

Zwei Löcher in die "Augen" einer Kokosnuss stechen oder bohren, dann die Milch abgießen und die Nuss in der Mitte durchsägen. Das Fruchtfleisch auslösen. Jeweils Zweige durch die Öffnung stecken und mit Draht fixieren, damit sie nicht herausrutschen. Vorbereitete Körner-Fett-Mischung im flüssigen Zustand in die Nusshälften füllen, erkalten lassen und aufhängen. Tipp: Statt Kokosnüssen eignen sich auch Blumentöpfe.

Futterherzen

200 Gramm Kokosfett erwärmen, bis es flüssig ist. Ein Backblech mit Alufolie auslegen und Ausstechförmchen in Herzform darauf verteilen. Hirsesamen oder Sonnenblumenkerne etwa fünf Millimeter hoch in die Förmchen füllen. Hierbei gleich Stoffband zum Aufhängen einarbeiten. Fett eingießen und abkühlen lassen. Die erkalteten Herzen aus der Form lösen und aufhängen. Wer beim Einfüllen das Band vergessen hat, kann nachträglich einen dünnen Draht durch die Formen stechen.

Vogelkranz

Entweder einen vorgefertigten Kranz verwenden oder alternativ selbst binden, etwa aus Weidenruten. Ganze Äpfel, Futterherzen oder Meisenknödel und -ringe an den Kranz binden. Mit einem Band eine Aufhängung anbringen und draußen aufhängen. Eignet sich auch für den Balkon.

Weitere Informationen Vögel im Winter richtig füttern Im Winter ist es sinnvoll, Vögel zu füttern. Welches Futter ist geeignet und welches tabu? Wie sieht die optimale Futterstelle aus? Antworten auf die wichtigsten Fragen. mehr 17 Bilder Im Winter heimische Vögel bestimmen Klein oder groß, bunt oder schwarz-weiß: Viele Vögel hat man schon oft gesehen. Aber um welche Art handelt es sich? Bildergalerie Futterstation für heimische Vögel bauen Im Herbst und Winter haben viele Vögel Probleme, ausreichend Nahrung zu finden. Damit sie trotzdem gut versorgt sind, baut Experte Peter Rasch einfache Futterstationen. mehr

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 12.11.2019 | 16:20 Uhr