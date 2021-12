Nistkasten im Herbst reinigen und Parasiten entfernen Stand: 08.12.2021 15:16 Uhr In vielen Gärten hängen Nistkästen, in denen Vögel im Frühjahr brüten sollen. Wer es nach der diesjährigen Brutzeit versäumt hat, den Nistkasten zu säubern, sollte das im Herbst erledigen.

Eine gewisse Hygiene in den Nistkästen ist unbedingt nötig, denn in dem alten Nistmaterial können sich viele Parasiten verbergen: Flöhe, Milben oder auch bestimmte Zecken könnten beim Bau des Nestes mit in den Kasten gekommen sein. Sie fühlen sich in dem feucht-warmen Milieu richtig wohl - aber müssen dort unbedingt raus.

Nistkasten mit Handbesen und klarem Wasser säubern

Meistens reicht es, den Nistkasten mit einem kleinen Handbesen auszufegen. Wenn der Parasitenbefall sehr groß sein sollte, kann der Kasten auch mit klarem Wasser ausgespült werden. Muss der Nistkasten für die Reinigung abgenommen werden, sollte man vorher - etwas durch Klopfen - prüfen, ob sich andere Tiere wie Siebenschläfer oder Mäuse als "Nachmieter" darin eingerichtet haben. So können die Tiere weglaufen und springen einem nicht entgegen, wenn man den Kasten in den Händen hält.

Mit dem Reinigen nicht bis zum Frühjahr warten

Mit dem Reinigen sollte man nicht erst bis zum nächsten Frühjahr warten. Viele Vogelarten stecken bereits im Herbst ihre Reviere ab und übernachten in kalten Winternächten gern in den gut gepolsterten Nistkästen. Außerdem fangen viele Vögel schon im zeitigen Frühling an zu brüten.

