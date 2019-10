Stand: 16.10.2019 16:23 Uhr

Hagebutten: Vitaminbomben aus dem Garten

Wild- oder Heckenrosen sind das gesamte Jahr über nicht besonders auffällig. Aber ihre Früchte, die Hagebutten, haben es in sich. Sie stecken vor allem voller Vitamin C - aber auch Vitamin A und B sind reichlich enthalten. Die kleinen Vitaminbomben leuchten jetzt im Herbst wie knallrote Farbtupfer zwischen den gelb werdenden Blättern der Wildrosen. Wie Erdbeeren gehören sie zu den Sammelnussfrüchten. Wenn es kalt wird, sind Hagebutten eine wichtige Nahrungsquelle für einheimische Vögel.

Nur feste und ausgereifte Hagebutten ernten

Doch auch für uns Menschen sind Hagebutten wertvoll - und das nicht nur, weil sie so gesund sind. Sie schmecken noch dazu hervorragend. Gute Gründe, sich einen kleinen Wintervorrat davon anzulegen. Beim Pflücken ist es ganz wichtig, nur die festen Früchte zu ernten. Gut ausgefärbt, aber noch hart, enthalten die Hagebutten die meisten Vitamine. Trocken und sonnig sollte es sein, wenn Hagebutten geerntet werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Hagebutten zu verarbeiten. Ob frisch, getrocknet oder eingekocht - für jeden Geschmack gibt es die richtige Zubereitungsvariante.

Hagebutten halbieren, putzen und roh essen

Wer die Hagebutten roh essen möchte, sollte Stiel und Kelch entfernen. Die kleinen Kerne aus den roten Früchten müssen raus - auch die sie umgebenden feinen Härchen. Das im Volksmund auch als Juckpulver bekannte Innere ist für den Verzehr ungeeignet. Ist das geschehen, können die geputzten Schalen regelrecht weggenascht werden. Ihr Geschmack erinnert an einen säuerlichen Apfel. Die ausgeputzten Kerne keinesfalls wegwerfen. Sie können als Tee aufgebrüht gegen Rheuma und Gicht eingesetzt werden. Auch geschmacklich hat dieser Tee viel zu bieten: Seine leichte Vanille-Note tut besonders in der nass-kalten Jahreszeit gut.

Aus Hagebutten Marmelade oder Mus kochen

Das mühsame Entfernen der Kerne muss nicht zwingend sein. Beim Einkochen der Hagebutten zu einem Mus oder einer Marmelade werden die ganzen Früchtchen zunächst in Wasser vorgekocht. Anstelle von Wasser kann auch Quitten- oder Apfelsaft genutzt werden - die Alternative für ein noch fruchtigeres Aroma. Nach einer guten halben Stunde sind die Hagebutten weich genug, um sie zu passieren. Dafür bietet sich die Verwendung einer sogenannten Flotten Lotte an. Beim Passiervorgang wird das Fruchtfleisch von Kernen und Schalen befreit. Das Fruchtmus nun einfach je nach Geschmack mit Gelierzucker aufkochen. Fertig ist die Hagebuttenmarmelade.

Hagebutten-Tee für Genießer

Wer die Hagebutten lieber trocknen möchte, um sie später als Tee aufzugießen, sollte die Früchte zunächst halbieren und putzen. Anschließend können sie auf einem Trocken- oder Backblech verteilt getrocknet werden. Das geht an der Luft, auf einer Heizung, Kaminsims beziehungsweise Ofen oder in einem speziellen Dörr-Automaten und natürlich auch im heimischen Herd. Generell sollte die Temperatur die 50-Grad-Marke aber nicht übersteigen. Vor dem Aufbrühen die getrockneten Hagebutten zerkleinern, denn so können sie ihr Aroma besser entfalten. Zwei gestrichene Esslöffel für 250 Milliliter heißes Wasser sind ausreichend. Zehn Minuten ziehen lassen und genießen.

