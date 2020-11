Kerzenlicht: Schön, aber nicht ungefährlich Stand: 23.11.2020 11:09 Uhr Brennende Kerzen am Tisch, auf dem Adventskranz oder am Weihnachtsbaum sorgen für eine gemütliche Weihnachts-Atmosphäre. Doch eine kleine Unachtsamkeit genügt, um ein Feuer zu entfachen.

Immer wieder entstehen so Zimmerbrände, bei denen Menschen in Gefahr geraten und hoher Sachschaden entsteht. Wer die folgenden Regeln beachtet, schützt sich wirkungsvoll vor den Flammen. Der wichtigste Grundsatz von Feuerwehren und Brandschützern lautet: Brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen - auch nicht für kurze Zeit! Empfehlenswert sind spezielle Sicherheitskerzen: Bei ihnen reicht der Docht nicht bis auf den Kerzenboden - die Flamme erlischt, bevor die Kerze vollständig abbrennt.

Kerzen am Weihnachtsbaum: Die wichtigsten Regeln

Echte Kerzen am Baum müssen senkrecht stehen und ausreichend Abstand zu Zweigen und Dekomaterial darüber haben.

Nur nicht brennbaren Baumschmuck verwenden

Die Kerzen am Baum immer von oben nach unten anzünden und in umgekehrter Reihenfolge löschen.

Möglichst großen Abstand zu Gardinen oder anderen brennbaren Gegenständen halten.

Der Baum muss gut im Tannenbaumständer verankert sein, damit er nicht umfallen kann.

Ein frischer Baum fängt weniger schnell Feuer als ein trockener. Daher den Baum bis zum Fest im Freien lagern und wässern.

Löschmittel (Feuerlöscher, Wassereimer) bereithalten

Leicht entflammbare Materialien vermeiden

Kerzen sollten nicht in die Nähe von leicht entflammbaren Materialien kommen. Sie gehören stets auf eine feuerfeste Unterlage - etwa einen Porzellanteller. Kerzenhalter müssen aus nicht brennbarem Material bestehen. Dekorationen an Kränzen und Bäumen sollten ebenfalls nicht aus leicht entflammbarem Material wie etwa Papier sein und möglichst viel Abstand zu den Kerzen haben. Wunderkerzen gehören generell weder in Adventsgestecke noch in den Weihnachtsbaum.

Was tun, wenn es brennt?

Leben im Haushalt Kinder oder Haustiere rät die Feuerwehr, lieber elektrische Lichterketten zu verwenden. Falls trotz aller Vorsicht ein Brand entsteht, ist es wichtig, Löschmittel griffbereit zu haben. Am besten eignen sich Feuerlöscher, doch auch ein Eimer mit Wasser kann helfen. Gerät das Feuer außer Kontrolle, verlassen Sie den Raum, schließen Sie die Zimmertür und alarmieren sie umgehend die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112.

