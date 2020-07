Stand: 29.07.2020 11:59 Uhr - Mein schönes Land TV

Selber machen: Batik-Tischdecken

Beim Batiken werden unterschiedliche Muster beim Einfärben von Stoffen erzeugt. Mit Schnüren, Gummibändern oder Draht wird der Stoff abgebunden und dann mit Textilfarbe eingefärbt. Sehr individuell und eine schöne kreative Art, aus alten Sachen schöne neue Dinge zu machen.

Material für eine Tischdecke

altes Bettlaken oder weiße Tischdecke

dicke Schnur, wie zum Beispiel Sisal, Schere

Textilfarbe für die Waschmaschine

Anleitung für die Knoten

In das Laken greifen und mit der Schnur Stoffteile abbinden, so entsteht das Muster. Die Stellen unter der Schnur nehmen beim Färben keine Farbe an und erscheinen deshalb nach dem Batiken weiß. Je größer die Stoffmenge, die abgebunden wird, desto größer ist später der Kreis auf der Tischdecke.

Arbeitsschritte beim Färben

Diese Schritte können je nach verwendeter Farbe variieren, bitte unbedingt die Packungsbeilage der gewählten Stofffarbe beachten.

Farbe in heißem Wasser (30 - 40 Grad) anrühren

Salz und Fixiermittel dazugeben

Stoff in die Farbe tauchen

Stoff ziehen lassen

Stoff gut ausdrücken

In der Waschmaschine nach Färbeanleitung durchwaschen

Schnüre lösen

Trocknen lassen

Bügeln

